Furkan Kızılay'dan korkutan trafik kazası! İlk müdahaleyi ise o yaptı

Genç oyuncu Furkan Kızılay'ın yaşadığı trafik kazası sevenlerini endişelendirdi. Havuç kafa olarak tanınan Çocuklar Duymasın'ın oyuncusunun yaşadığı kaza sevenlerini korkuttu.

FURKAN KIZILAY'DAN KORKUTAN TRAFİK KAZASI

Bugün Sakarya'da trafikte yaşanan kaza sonrası sevenleri Kızılay'ın son durumunu merak etti. Sakarya'da bir motosiklet sürücüsüne vuran Furkan Kızılay, ilk müdahaleyi yaptı. Ünlü oyuncunun kullandığı araç ile bir motosikletin çarpıştığı öğrenildi.

FURKAN KIZILAY KAZA MI GEÇİRDİ?

Havuç kafa karakteri ile adından söz ettiren Furkan Kızılay, İstanbul'dan taşınıp Sakarya'da yaşamaya başlamıştı. Bugün trafikte yaşadığı talihsiz kaza ise sevenlerini endişelendirdi. Kızılay, aracı ile bir motosiklet sürücüsüne çarptı ve ilk müdaheleyi o yaptı.

FURKAN KIZILAY KAZA GEÇİRDİ, İLK MÜDAHALEYİ O YAPTI

Trafikte yaşadığı kaza sonrasında motosiklet sürücüsüne ilk yardıma koşan Kızılay'ın örnek davranışı takdir gördü. Yaşanan kaza sonrasında Kızılay, yaralanan genç sürücünün yanına koştu. Sağlık ekipleri gelene kadar bir an olsun ayrılmadı. O anlar ise takdir topladı.