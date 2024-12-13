Futbolcu Çağlar Söyüncü baba oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

13 Aralık 2024 17:24 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:24

Fenerbahçe'de top koşturan Çağlar Söyüncü, baba oldu. Serra Pakdemir ile evlenen Çağlar Söyüncü, oğlunun ismini de ilk kez açıkladı.

İlk kez baba olan Çağlar Söyüncü mutluluğunu sosyal medya​ hesabından dile getirdi. Serra Pakdemir ile sade bir törenle evlenen Fenerbahçe​ oyuncusu Çağlar Söyüncü oğluna kavuştu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BABA OLDU

Sosyal medya hesabından baba olduğunu duyuran Çağlar Söyüncü, paylaşımına, "Hoş geldin Ömer Erk canım oğlum çok şükür " notunu düştü. Çağlar Söyüncü, Serra Pakdemir ve oğlunun sağlığının iyi olduğunu da belirtti.

Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir'in paylaşımına, Rojin Tufan, Gözde Kahveci, Cenk Tosun ve Zeynep Sever Demirel'den de tebrik mesajı geldi.