Futbolcu Vinicius Tobias, ismini dövme yaptırdığı bebeğin babası olmadığını öğrendi

19 Ekim 2024 15:53 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:53

Bir dönem Real Madrid’te forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, kızının doğumu kutlamak için eşine sürpriz yaparak, kızının adını koluna dövme yaptırdı. Günler sonra dna testi yaptıran Vinicius Tobias, bebeğin kendisinden olmadığını öğrendi.

Futbolcu Vinicius Tobias ve eski eşi Ingrid Lima'nın Ekim ayı başında Maite adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Kızının doğumunu kutlamak için dövme yaptıran Tobiasi, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı.

FUTBOLCU VINICIUS TOBIAS'IN DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Günler sonra yapılan DNA testi​ sonucuna göre; bebeğin biyolojik babasının Tobias olmadığı ortaya çıktı. Ingrid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gerçeği itiraf etti.

Genç yaşına rağmen Real Madrid​'te oynayan Tobias, futbol dünyasında tanınan bir isim oldu. U15 Güney Amerika Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, Bayern Münih​ ve Juventus gibi dev kulüplerin radarına girdi. Tobias'ın henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Spor camiası ve taraftarlar, genç futbolcunun bu durumla nasıl başa çıkacağını merakla bekliyor.

VINICIUS TOBIAS KİMDİR?

Vinicius Tobias olarak bilinen Vinícius Augusto Tobías da Silva, Ukrayna Premier Ligi kulübü Shakhtar Donetsk'te sağ bek olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur.