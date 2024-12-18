Galatasaray derbisi sonrası Trabzonspor taraftarı bıçaklanmıştı! Survivor Nagihan detayı ortaya çıktı

18 Aralık 2024 09:06 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:06

Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından İstanbul'da Trabzonsporlu bir taraftarın bıçaklı saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı. Şahsı bulan kişinin Survivor yarışmasıyla ünlenen milli atlet Nagihan Karadere öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray​'ın evinde Trabzonspor​'u 4-3 yendiği maçın ardından İstanbul​'da Trabzonsporlu bir taraftar bıçaklı saldırıya uğramıştı. Olay sonrası taraftarı bulan ve kanlar içinde görüntüsünü çeken kişinin Survivor yarışmasıyla ünlenen milli atlet Nagihan Karadere​ olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Karadere, olayın detaylarını anlattı.

Nagihan Karadere, Survivor yarışması sonrası geçirdiği büyük değişimle çok konuşulmuştu.

AMBULANS ÇAĞIRMIŞLAR

Şahsı gece 00:30 sularında Beykoz Kavacık'ta bulunan trafik ışıklarında beklerken Trabzonspor formalı bir vatandaşı kanlar içinde baygın veya yaralı halde, yerde yatarken gördüğünü belirten Karadere, "Hemen akabinde ise trafik ışıklarında hemen ardımda bekleyen diğer araçlardan ısrarla yardım isteyerek, yaralı kişinin yanına gittik. Kişiyi gördüğümüz esnada kendisinin 'Yaralı' olduğunu fark ederek, hemen 112'ye haber verdik. Allah, ilgili yaralı kişiyi ailesine ve sevdiklerine bağışlasın. Büyük geçmiş olsun" dedi.