Galatasaray şampiyon oldu, ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi

Galatasaray, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak kapattı. Galatasaraylı ünlü isimlerden de peş peşe sevinç paylaşımları geldi.

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar kutlamalar için sokağa döküldü. Koyu Galatasaraylı olan ünlü isimler de sevinçlerini sosyal medyada gösterdi.

İbrahim Büyükak

Ailesiyle birlikte maçı izlemeye giden İbrahim Büyükak, şampiyonluk kutlamasını da bir bir sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından Galatasaray şampiyonluğunu kutlayan isimler arasında yer aldı. Gökbakar paylaşımına; "Kalsan da gitsen de her zaman bizimsin" dedi.

Eda Ece

Burak Dakak

Şebnem Bozoklu

Pınar Altuğ Atacan