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 | Dilek Ulusan

Galatasaray taraftarına Mauro Icardi sürprizi! Wanda Nara küplere binecek

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, çapraz bağları koparınca sahalardan uzak kalmıştı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, 5 ayın sonunda İstanbul'a geri dönmesi bekleniyor.

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Galatasaray taraftarına Mauro Icardi sürprizi! Wanda Nara küplere binecek
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 12:11

Galatasaray'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'de hakkında yeni gelişme yaşandı. Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları dolaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlara müjde geldi.

MAURO ICARDI'NİN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

7 Kasım 2024 tarihinden itibaren sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'den yeni haber geldi. Özle hayatıyla da sık ısk gündemde yer alan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecini ülkesinde geçirmeye devam ediyor.

Galatasaray taraftarına Mauro Icardi sürprizi! Wanda Nara küplere binecek

Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı. Galatasaray'da yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstarın, Mayıs ayı içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray taraftarına Mauro Icardi sürprizi! Wanda Nara küplere binecek

Wanda Nara ile olaylı boşanma davası geçiren Mauro Icardi, kızlarının velayet davası için mücadelesine devam ediyor. İstanbul'a dönmeyi planlayan Mauro Icardi, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI, GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?
Geçirdiği sakatlık sonrası aylardır Arjantin'de tedavi altında olan Mauro Icardi'nin iddialara göre; mayıs ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tedavisine İstanbul'da devam edecek Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan da ayrılmayacağı öne sürüldü.
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