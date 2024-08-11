Galatasaray'da büyük 'Hadise'! Okan Buruk ile aşk yaşıyor iddiası ortalığı karıştırdı

11 Ağustos 2024 12:36 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:46

Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan 2022 tarihinde hayatını birleştirmiş ve 5 ay sonra boşanmıştı. Bu olayın ardından Hadise geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin'le sevgili oldukları iddia edilmişti. Ancak ortaya atılan yeni iddia hem magazin dünyasını hem de spor dünyasını bir hayli salladı.

HADİSE İLE OKAN BURUK İDDİASI

Ünlü sanatçı Hadise'nin 50 yaşındaki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Söz konusu aşk iddiası hakkında henüz ne Hadise'den ne de Okan Buruk'tan bir açıklama gelmedi.

BİR SÜRE ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Teknik direktör Okan Buruk, bir süre önce eşinden boşanmıştı.

Daha önce Hadise, Galatasaray Kulübü'nün Okan Buruk için çıkardığı nostalji tişörtü giyerek, stüdyoya girmiş ve şarkı söylemişti.

SPOR DÜNYASINDA 'HADİSE' ÇIKTI

Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü şarkıcı iş insanı Mehmet Dinçerler'le boşandıktan sonra birçok farklı ilişki iddiasıyla karşımıza çıkmıştı.

Kendisinin adı özellikle son dönemlerde taraftarı olduğu Galatasaray'ın oyuncularıyla anılmıştı. Bunlardan ilki Hakim Ziyech'tı. İkincisi ise "Lucas Torreira" olmuştu. Ancak güzel şarkıcıdan jet hızıyla yalanlamalar gelmişti.

Okan Buruk'tan önce spor dünyasını sallayan bir diğer kişi de eşi Wanda Nara'yla inişli çıkışlı evlilik sürdüren Mauro Icardi olmuştu.