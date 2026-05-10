Galatasaray'ın 4. şampiyonluğu sosyal medyayı salladı! Ünlü isimlerden sarı kırmızı paylaşım yağmuru

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 12:45
Galatasaray'ın üst üste gelen 4. şampiyonluğu sonrası sosyal medya adeta çalkalandı. Sarı-kırmızı ekibin bu tarihi başarısı, ünlü isimleri de hareketlendirdi. Sosyal medyada adeta birbiriyle yarışan paylaşımlar geniş yankı uyandırırken, milyonlar da bu sevince yeniden ortak oldu. Peki Galatasaray şampiyonluğu sonrası hangi ünlü isim, ne paylaşım yaptı? İşte sosyal medyada kısa sürede gündem olan, ünlü isimlerin Galatasaray şampiyonluk paylaşımları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu olarak 4. kupasını kaldırdı. Antalyaspor karşısında aldığı kritik 26. şampiyonluğunu da ilan eden Galatasaray için kutlamalar büyük bir coşkuyla devam ediyor. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, magazin gündeminin üst sıralarına yerleşmiş durumda. Ünlü isimlerin sarı-kırmızı paylaşımları binlerce yorum ve beğeni alırken, Galatasaray'ın 4. şampiyonluk kutlamaları büyük ses getirdi. Oyunculardan şarkıcılara, komedyenlerden sunuculara kadar pek çok ünlü isim yaptığı Galatasaray paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte sosyal medyayı sallayan sarı kırmızılı ünlü isimlerin olay paylaşımları...

ŞEBNEM BOZOKLU'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Oyuncu Şebnem Bozoklu, Galatasaray'ın şampiyonluk görseline 'Tebrikler Galatasaray'ım' notunu da ekleyerek, şampiyonluk sevincini takipçileriyle paylaştı.

KENAN DOĞULU'DAN BEKLENEN AN PAYLAŞIMI

Sevilen sanatçı Kenan Doğulu'da Galatasaray şampiyonluk sevincini sevenleriyle paylaştı. Doğulu, Galatasaray'ın üst üste 4. şampiyon olması sonrası, yaptığı paylaşımda 'Ve beklenen an, beklenen şampiyonluk! Bu büyük başarıda emeği geçen herkesi ve kalbi Cimbom için atan tüm taraftarları yürekten kutluyorum' ifadelerine yer verdi.

AYDİLGE'DEN İDDİALI GALATASARAY PAYLAŞIMI

Aydilge ise Galatasaray şampiyonluk coşkusunu sosyal medya hesabından 'Şampiyon Galatasaray, yine yeni yeniden...' sözleriyle kutladı.
 

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN DEV BAYRAKLI KUTLAMA

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'da Galatasaray'ın 4. kez üst üste şampiyonluğuna sessiz kalmayanlardan. Ünlü isim dev bir Galatasaray bayrağı elinde 'Şampiyon Galatasaray' notuyla paylaşım yaptı.

İBRAHİM BÜYÜKAK'TAN ŞAMPİYOOOON' PAYLAŞIMI

Fanatik Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen İbrahim Büyükak, stattan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 'ŞAMPİYOOOOON' notunu paylaşımına iliştiren ünlü isim sarı-kırmızı kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

DOĞA RUTKAY'DAN 'SEVDAM' PAYLAŞIMI

Başarılı oyuncu Doğa Rutkay, Galatasaray şampiyonluğuna dair aslan görselli paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Rutkay; 'Dün, bugün, yarın ve daima biricik sevdam sensin Galatasaray' ifadelerini kullanarak, şampiyonluk coşkusunu takipçileriyle paylaştı.

 

Sosyal medyayı kasıp kavuran ünlülerin Galatasaray paylaşımları kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Galatasaray 2025-2026 sezonunda kazanmış olduğu 26. Süper Lig şampiyonluğu sonucunda Türk futbolunda  tarih yazdı. Sarı kırmızılılar üst üste gelen 4. zaferle, hem sahalara hem de soosyal medya gündemine adeta damga vurdu.

