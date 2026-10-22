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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:22

Game of Thrones oyuncusunu sevindiren sürpriz! Owen Teale İstanbul'u çok sevdi

Dünya çapında en çok izlenen projelerden biri olan Game of Thrones'un yıldızı Owen Teale, İstanbul'a adeta bayıldı. Oyuncu için özel hazırlanan sürpriz ise samimi anlar yaşattı. Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen özel dinletide, Game of Thrones dizisinin tema müziği geleneksel enstrümanlarla seslendirildi, oyuncu oldukça sevdi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Game of Thrones oyuncusunu sevindiren sürpriz! Owen Teale İstanbul'u çok sevdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:22

Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen özel dinletide dizisinin tema müziği geleneksel enstrümanlarla çalınırken, Game of Thrones oyuncusu Owen Teale sürprizi oldukça sevdi.

GAME OF THRONES OYUNCUSUNU SEVİNDİREN SÜRPRİZ

Game of Thrones dizisinde Ser Alliser Thorne karakteri ile beğeni toplayan başarılı oyuncu,  4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI 2026) kapsamında İstanbul'a geldi. 

Game of Thrones oyuncusunu sevindiren sürpriz! Owen Teale İstanbul'u çok sevdi

İstanbul gezisinde yapılan sürpriz ise oyuncuyu şaşırttı. Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen etkinlikte Game of Thrones dizisinin tema müziği seslendirildi. O anları ilgiyle izleyen oyuncu oldukça sevindi.

Game of Thrones oyuncusunu sevindiren sürpriz! Owen Teale İstanbul'u çok sevdi

YILDIZ OYUNCU İSTANBUL'A BAYILDI

Festivalde Something Pointless filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Game of Thrones dizisinin Ser Alliser Thorne karakterini oynayan Owen Teale, İstanbul turu yaptı. Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yer alan isim, yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Game of Thrones oyuncusunu sevindiren sürpriz! Owen Teale İstanbul'u çok sevdi

GAME OF THRONES OYUNCUSUNUN İSTANBUL TURU

Owen Teale, 4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI 2026) kapsamında İstanbul'a gelen başarılı oyuncu İstanbul'u oldukça sevdi. Şerefiye Sarnıcı'nda yapılan özel sürpriz ise ilgi gördü.

ETİKETLER
#Game of Thrones
#Şerefiye Sarnıcı
#Owen Teale
#Digital Film Festival İstanbul
#Dffi 2026
#Magazin
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