Gamze Erçel’den akıl almaz isim oyunu! Kızının adını sızdıranı böyle buldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, aralık ayında ikinci kızlarını kucaklarına almak için gün sayarken akıl almaz isim oyunuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kızlarına koyacakları isim gündem gelirken, ünlü çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla kızlarının adını sızdıranı buldukları yöntem çok konuşuldu.

GAMZE ERÇEL’DEN AKIL ALMAZ İSİM OYUNU!

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, kızı Mavi’nin ardından ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kendisi gibi sosyal medya içerikleriyle takipçileri tarafından yoğun ilgi gören eşi Caner Yıldırım, ikinci çocuklarına koyacakları ismin basına sızdırılmasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım 2019 yılında dünyaevine girdikten sonra ilk kızları Aylin Mavi’yi kucaklarına almışlardı. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. İkinci kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Erçel ve Yıldırım çifti, Aralık ayında bebeklerini kucaklarına alacakları biliniyor.

Çift ikinci bebek haberini verdikten sonra Ağustos ayında evde küçük bir cinsiyet partisi düzenlemiş, Caner Yıldırım erkek bebek beklerken Gamze Erçel’le kızı Mavi’nin tahmini pastadan çıkan renkle ortaya çıktı. Daha sonrasında Ekim ayının sonunda arkadaşları ve yakın çevreleriyle katılımıyla birlikte baby shower’la kutlanan özel anlar, bebeğe verilecek isimle tekrardan gündeme geldi.

Tüm bunların ardından Gamze Erçel’in ve Caner Yıldırım’ın ikinci kızları için verecekleri isim merak konusu olurken basına sızdırılan isim adeta gündeme bomba gibi düştü. Magazin de ‘bebeğin ismi belli oldu’ diye haber çıkmasının ardından Caner Yıldırım ve Erçel’den cevap gecikmedi.

Sosyal medyalarından yaptıkları paylaşımda çiftin oynadıkları oyun çok konuşuldu. Yakın çevrelerine ve arkadaşlarına verdikleri isimlerin herkese farklı olduğu ortaya çıktı. Caner Yıldırım’ın paylaşıp bebeğin adının ‘Elisa’ olmadığı ortaya çıktı. Çiftin yaptığı bu yöntem gündemin en çok konuşulanı oldu.

KIZININ ADINI SIZDIRANI BÖYLE BULDU

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’ın kızlarının adını sızdıranı buldukları yöntem gündeme bomba gibi düştü. ‘Elisa’ olduğu gündeme bomba gibi düşerken çiftin herkese farklı bir isim söyleyerek yakın çevrelerine oyun oynadıkları ortaya çıktı. Caner Yıldırım’ın kahkahalarla güldüğü paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Yıldırım, “Bize söylediğin isim doğru değil miydi?” diyerek arandıklarını ifade etti. Hatta bir kişiye ‘Turuncu’ diye isim verdiklerini de paylaştı. İkilinin yaptığı bu olay sonrası kimlere isim verdiklerini yazdıklarını söyleyen çift sızdıranı bulmak için harekete geçeceklerini de ilettiler.

Ayrıca Caner Yıldırım doğacak olan kızlarının adının ‘M’ harfiyle başladığını da açıkladı. Ablası Mavi’yle aynı harfle başlayacağı bilinen bebeğin şimdilerde adının ne olduğu merak ediliyor.