Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’ı ilk kez paylaştı! Anlamlı videoya beğeni yağdı

14 Haziran 2024 15:26 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:08

Arka Sokaklar, Serseri, Fatih ve Canan gibi yapımlarda rol alan Gamze Özçelik, oyunculuğu bıraktıktan sonra kendini yetimlere ve yardıma muhtaç insanlara yardım yapmaya adadı. Geçtiğimiz günlerde evlenen Özçelik eşi Reshad Strik ile ilk paylaşımını yaptı.

GAMZE ÖZÇELİK İLE RESHAD STRIK'TEN İLK PAYLAŞIM

Geçen hafta evlenen Gamze Özçelik-Reshad Strik çifti, yardım amaçlı Tanzaya’ya giden Umuda Koşanlar Derneği ekibini birlikte yolcu etti. Eşiyle ilk kez paylaşım yapan Gamze Özçelik, Kurban bayramının gelmesiyle birlikte kurban yardımı için ekibini ülkelere gönderdiği anları, "2024 Kurban organizasyonumuz için Tanzanya ekibimizi de yolcu ettik" notuyla yayınladı.