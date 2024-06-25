Gamze Özçelik ile Reshad Strik evliliği sonrası herkes onu merak ediyordu! Uğur Pektaş'ın paylaşımına yorum yağdı

25 Haziran 2024 17:36 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:42

Arka Sokaklar dizinde Zeynep Komiser rolüyle yer alan Gamze Özçelik ile Murat Komiser rolüyle yer alan Uğur Pektaş, 2008 yılında evlenmiş ve 2011 yılında boşanmıştı. Bir oğlu olan çiftten Gamze Özçelik sesiz sedasız Reshad Strik ile evlendi. Törenle birlikte Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş da merak edilmeye başlandı.

HERKES ONU MERAK EDİYORDU! SON PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Uğur Pektaş, yaklaşık 1 yıl sonra yeni paylaşım yaptı. Gamze Özçelik'in evliliğinin ardından Uğur Pektaş'ın ne paylaşacağı merak konusu oldu. Uğur Pektaş, kız kardeşi ve arkadaşlarıyla yer aldığı kareleri 'HAY' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

UĞUR PEKTAŞ KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

16 Ekim 1979 doğumlu Uğur Pektaş, Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda otelcilik bölümünü bitirdi. Pektaş, Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. 2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer aldı. 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı. Oyuncu daha sonra Umut Yolcuları ve Mahsusa: Trablusgarb yapımlarında rol aldı.