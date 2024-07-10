Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik Gazzeli çocuklar için kolları sıvadı! Kavurucu sıcaklık demeden yollara düşüyorlar

10 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:58

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Zeynep karakteriyle tanınan eski oyuncu Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile beraber yardıma muhtaç insanlar için harekete geçti. Dünyanın dört bir tarafına yardım götüren Gamze Özçelik ile Reshad Strik, Gazze için yola çıkıyor.

GAMZE ÖZÇELİK İLE RESHAD STRIK GAZZE İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Gamze Özçelik, 8 Haziran 2024 tarihinde Reshad Strik ile evlenmiş ve takipçilerini bir hayli şaşırtmıştı. Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile beraber Gazze'ye yardım götüreceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gamze Özçelik Strik, "İşgal altındaki Gazze’yi yalnız bırakmamak zorundayız. Hastanelerin bombalandığı, yiyecek içecek ve hijyen malzemelerini bulmanın imkansızlaştığı Gazze’de, dar bir alana kıstırılarak tüm hakları elinden alınan halkın destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

RESHAD STRIK KİMDİR?

1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, Filinta ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı. Reshad Strik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla da tanınıyor.