Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi! Düğünden ilk kareler ve videoya beğeni yağdı

08 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:23

2008 yılında oyuncu arkadaşı Uğur Pektaş ile evlenen Gamze Özçelik, 2011 yılında anlaşmalı boşandı. Murathan adında oğlu olan Gamze Özçelik, radikal bir kararla yeniden evlendi. Özçelik, programcı sunucu Reshad Strik ile evlendiği yakın arkadaşları tarafından duyuruldu.

GAMZE ÖZÇELİK VE RESHAD STRİK EVLENDİ!

Çift uzun süredir yurt dışındaki yardım organizasyonlarına beraber gidiyordu. Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, TRT Belgesel’de ‘Ailenin Yeni Üyesi’ isimli programla tanınmıştı.

2. sayfada yer alan videoda çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu olan Gamze Özçelik'in arkadaşları ortak düğün duyurusunda şu sözleri paylaştı:

"Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun"

Sosyal medyada Gamze Özçelik'in gelinliğine yorumlar yağdı. Kullanıcıların çoğu "Kuğu gibi güzel kadın" yorumlarında bulundu.

RESHAD STRİK İLK PAYLAŞIM GELDİ!

Programlarla ünlü olan Reshad Strik ilk paylaşımı yaptı. Düğünde dikkat çeken karede Türkiye ve Filistin bayrakları yer aldı.

GAMZE ÖZCELİK'TEN EVLİLİĞİNE DAİR İLK PAYLAŞIM

Ünlü isim evlilik sonrası ilk paylaşımını yaptı. Özçelik'in yemek masasında nikah elbisesiyle olduğu görülüyor.

Yazar ve televizyon sunucusu Bekir Develi de düğün töreninde görüldü.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

1982 yılında doğan Gamze Özçelik, iş hayatına modellik yaparak başladı. Ardından oyunculuk yapan Özçelik, 2012 yılından itibaren ekranlardan uzaklaştı. Ardından ise hayatını tamamen değiştiren Özçelik, yardım kuruluşu kurdu. Tesettüre giren eski oyuncu, yardım haberleriyle gündem oldu. 2008 yılında Uğur Pektaş ile evlenen Gamze Özçelik, Zeynep ismini aldı. 2011 yılında Pektaş'tan boşandı. Murathan adından bir oğlu var.

RESHAD STRİK KİMDİR?

Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, 22 Haziran 1981 yılında doğdu. Sabina Pitic ile 2010 yılında evlenen Strik ardından 2022 yılında boşandı. Tepenin Gözleri, filminde yer aldı. Ardından 2013 yılında Türkiye'ye gelen aktör Filinta ve Diriliş Ertuğrul'da yer aldı. 3 çocuk babası olan Strik şimdilerde Umuda Koşanlar derneği ile ülke ülke gezip mazlumlara yardım ediyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ile biliniyor.