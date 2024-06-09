Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik'ten dikkat çeken paylaşım! Cevapsız kalmadı

09 Haziran 2024 17:12 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:34

Gamze Özçelik, bir süredir beraber olduğu Reshad Strik ile dün sade bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Sosyal medyayı sallayan sürpriz evliliğin her detayı, Gamze Özçelik'in hayranları tarafından konuşulurken dikkat çeken bir paylaşım da yeni eşi Reshad Strik'ten geldi.

DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM

Reshad Strik, düğünden bir kare paylaşarak, altına düştüğü not ile dikkat çekti. Gamze Özçelik de eşinin yazdıklarını cevapsız bırakmadı. Strik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı.''

Gamze Özçelik de yeni eşinin paylaşımına "İnşaAllah" cevabını verdi.

GAMZE ÖZÇELİK - RESHAD STRİK'İN DÜĞÜNÜ

Gamze Özçelik, 2008 yılında Uğur Pektaş ile hayatını birleştirmiş, ikilinin evliliği 2011 yılında son buldu. Pektaş ile evliliğinden Murathan adında bir oğlu olan Özçelik, sürpriz bir kararla yeniden evlendi. Sunucu Reshad Strik ile hayatını birleştiren eski oyuncunun evliliğini, yakın arkadaşları duyurdu.

Gamze Özçelik'in arkadaşları ortak düğün duyurusunda şu sözleri paylaştı:

"Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi.''

''Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun"

GAMZE ÖZÇELİK'İN GELİNLİĞİ TAM PUAN ALDI

Sürpriz evlilikle herkesi şaşırtan Gamze Özçelik'in gelinliği ise sosyal medyayı salladı. Sade bir gelinlik tercih eden eski oyuncu, güzelliğiyle herkesin beğenisini kazandı. Gelinliği ise dilden dile dolandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Kuğu gibi güzel kadın", ''Gelinliği çok güzel'' gibi yorumlar yaptı.

GAMZE ÖZÇELİK'İN PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan Gamze Özçelik, Instagram hesabından yaptığı ilk düğün paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Eşi Reshad Strik ile arkadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Özçelik'in fotoğrafına beğeni yağarken, Filistin ve Türkiye bayrakları ise kimsenin gözünden kaçmamıştı.

Öte yandan Gamze Özçelik sosyal medya hesaplarında soyad değişikliğini de vakit kaybetmeden yaptı. Eşi Reshad'ın 'Strik' soyadını hesaplarına ekledi.