Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'in doğum günü için özel mesaj

22 Haziran 2024 03:01 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 03:26

Magazin dünyasına bomba gibi düşen Gamze Özçelik ve Reshad Strik konuşulmaya devam ediliyor. Düğünü yapar yapmaz balayı yerine Tanzanya ve Somali'ye giden çift yaptıklarıyla dikkat çekiyor.

Özçelik'in eşi Reshad Strik yeni yaşına girdi. 43 yaşına giren eşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik "Doğum günün kutlu olsun kalbim" notu düştü.

Umuda Koşanlar Derneği başkanı olan Gamze Özçelik'in evlediği Reshad Strik ülkemizde adını TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' isimli bir kültür programı ile duyurmuştu.

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik 22 Haziran 1981 tarihinde, Avustralya'nın Canberra şehrinde Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Avustralya'nın Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik ilk gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilendi.

Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra "Blue Heelers" adında bir televizyon şovuna konuk oldu.

"Headland" adlı dizide rol almasının ardından ABD'nin Los Angeles şehrine gitti.

Amerika’da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de "Mickey" adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Sonrasında ise ünlü şarkıcı Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde rol aldı.

Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol olarak yer aldı.

2010 yılında Saraybosna'da dünyaevine girdi. Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı ve 2013 yılında Türkiye'ye geldi.

2014 yılında "Filinta" dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Ömer" karakterini canlandırdı.