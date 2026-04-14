Başıbozuklar filminin gala gecesi, beklenmedik bir tartışmaya sahne oldu. Yavuz Bingöl, filmin kendi projesinden çalıntı olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Bingöl’ün açıklamasının ardından gözler filmin senaristi Gani Müjde’ye çevrildi. Müjde ise yaptığı açıklamada iddiaları net bir şekilde yalanladı ve projeler arasında herhangi bir benzerlik bulunmadığını vurguladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gani Müjde Başıbozuklar filmi çalıntı iddiasını yalanladı! “Benzerlik yok” Başıbozuklar filminin gala gecesinde, Yavuz Bingöl'ün filmin kendi projesinden çalıntı olduğu iddiasına karşılık senarist Gani Müjde'den yalanlama geldi. Yavuz Bingöl, Gani Müjde'nin yazdığı Başıbozuklar filminin kendi senaryosuyla aynı olduğunu iddia etti. Gani Müjde, iddiaları kesin bir dille reddederek projeler arasında herhangi bir benzerlik bulunmadığını belirtti. Müjde, daha önce Cem Yılmaz ve Ata Demirer gibi isimlerin de benzer tartışmalar yaşadığını hatırlattı. Müjde, sadece fragmandan yola çıkarak filmin benzeyip benzemediğini anlamanın mümkün olmadığını ifade etti. Müjde, Başıbozuklar filminin doğuda geçen bir savaş filmi olduğunu ve sadece orkestra gibi yüzeysel bir benzerliğin olabileceğini söyledi.

YAVUZ BİNGÖL BAŞIBOZUKLAR FİLMİ ÇALINTI İDDİASI

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, Gani Müjde’nin kalem aldığı Başıbozuklar filmi için çalıntı iddialarında bulunmuştu. Bingöl, kendisini yazdığı senaryonun aynısı olduğuna dair Gani Müjde’ye söylemlerde bulunduğuna dair iddialar magazin basınında yer aldı. Bingöl, kendisine ait olan senaryodaki bazı sahnelerin Başıbozuklar filmindeki sahnelerle örtüştüğünü ifade etti.

GANİ MÜJDE “ BENZERLİK YOK” DEDİ

Ünlü senarist Gani Müjde, “Başıbozuklar” filmi hakkında ortaya atılan çalıntı iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müjde, iddiaları kesin bir dille reddederek projeler arasında herhangi bir benzerlik bulunmadığını ifade etti.

Açıklamasında daha önce benzer tartışmaların farklı yapımlar için de yaşandığını hatırlatan Müjde, “Cem’in başına da geldi, Ata Demirer’in başına da geldi. Biri çıkıp sadece 2,5 dakikalık bir fragmandan koca bir filmin benzeyip benzemediğini nasıl anlayabiliyor?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sinema sektöründe bu tür iddiaların sıkça gündeme geldiğini belirten Müjde, bunun oldukça olumsuz bir durum olduğunu vurgulayarak, “Çok kötü bir şey, çünkü benzerlik yok zaten. Savaş filmi doğuda geçiyor, hiç alakası yok. Sadece bir orkestra var. Karşı taraf bende de orkestra var diyor. Binlerce filmde var.” ifadelerini kullandı.

“Başıbozuklar” filmi üzerinden başlayan tartışma kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, tarafların açıklamaları gündemin odağı haline geldi. Sinema dünyasında benzerlik ve esinlenme tartışmalarının yeniden alevlendiği bu süreçte, gözler yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.