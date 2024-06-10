Gazeteci Bahar Feyzan alışverişe çıktı, başına gelmeyen kalmadı! Sitem dolu videoya yorum yağdı

10 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:02

Gazeteci Bahar Feyzan, tekstil firmasından yaptığı ceket ve elbiseyi deneyince büyük şaşkınlık yaşadı. Alarmların çıkarılmadığını gören Feyzan, sosyal medya hesabından video paylaştı.

GAZETECİ BAHAR FEYZAN, SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Sosyal medya hesabından video paylaşan gazeteci Bahar Feyzan, "Marka olamamak" notunu düştü. Feyzan videoda ise "Arkadaşlar yayına çıkıyorum, toplantılarım oluyor. Dolayısıyla her markadan çeşitli kıyafetler alıyorum. Ben şimdi size bir markanın aslında Türkiye'deki markaların okyanusu geçerken neden derede boğulduklarını göstereceğim. Dün aldım, bugün yayında giyeceğim. Önce toplantıya gitmem gerekiyor. Alırken kontrol etmemişim. Aldığım yerden uzaktayım, artık kendilerine nasıl yakıştırıyorlar bilemiyorum" dedi.