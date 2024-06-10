Gazeteci Bahar Feyzan alışverişe çıktı, başına gelmeyen kalmadı! Sitem dolu videoya yorum yağdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:02
Alışverişe çıkan gazeteci Bahar Feyzan, bir tekstil firmasından yaptığı alışveriş sonrası sinirlerine hakim olamadı. Ürünleri kullanmak için giyen Feyzan, alarmların çıkarılmadığını gördü. Sosyal medya hesabından video paylaşan Feyzan, "Eleman kalitesi ve iş gücüne vermediğiniz önem sizin doğal reklamınıza dönüşür" dedi.
Gazeteci Bahar Feyzan, tekstil firmasından yaptığı ceket ve elbiseyi deneyince büyük şaşkınlık yaşadı. Alarmların çıkarılmadığını gören Feyzan, sosyal medya hesabından video paylaştı.
GAZETECİ BAHAR FEYZAN, SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Sosyal medya hesabından video paylaşan gazeteci Bahar Feyzan, "Marka olamamak" notunu düştü. Feyzan videoda ise "Arkadaşlar yayına çıkıyorum, toplantılarım oluyor. Dolayısıyla her markadan çeşitli kıyafetler alıyorum. Ben şimdi size bir markanın aslında Türkiye'deki markaların okyanusu geçerken neden derede boğulduklarını göstereceğim. Dün aldım, bugün yayında giyeceğim. Önce toplantıya gitmem gerekiyor. Alırken kontrol etmemişim. Aldığım yerden uzaktayım, artık kendilerine nasıl yakıştırıyorlar bilemiyorum" dedi.
Kaynak: TGRT Haber