Gazeteci ve yazar Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

20 Ağustos 2024 11:36 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:40

Çerkezköy son dakika yangınında patlamalar da meydana geldi

Çerkezköy son dakika yangınında patlamalar da meydana geldi

0020 yılı Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü sahibi, gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti.

Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.

Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.