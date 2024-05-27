Geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı! Çağlar Söyüncü'nün düğün tarihi belli oldu

27 May 2024 17:19 - Güncelleme : 27 May 2024 17:20

Fenerbahçe’de forma giyen Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı. Çift bugün görkemli bir törenle evleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ EVLENİYOR

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir, geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı. Ligin bitmesini bekleyen çift bugün Bodrum'da evleniyor. Düğüne Ali Koç ve Fenerbahçeli futbolcular da katılacak.