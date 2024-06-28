Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Helin Kandemir’den duygusal paylaşım

28 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:42

İsimsizler, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan Helin Kandemir, geçtiğimiz şubat ayında lösemi tedavisi gören babasını kaybetmişti. Helin Kandemir, babası Murat Kandemir'i doğum gününde duygusal bir mesaj yayınlandı.

HELİN KANDEMİR'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Oyunculuğa 2013 yılında İsimsizler dizisiyle başlayan Helin Kandemir, 27 Şubat 2023 yılında babası Murat Kandemir'i kaybetmişti. Kandemir sün sosyal medya hesabından babasının doğum günün kutladı. Duygusal bir paylaşım yapan oyuncu, "Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. İyi ki vardın güzel gözlüm, iyi ki doğdun" dedi.