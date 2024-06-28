Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Helin Kandemir’den duygusal paylaşım
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
28 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:42
Küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan Helin Kandemir, geçtiğimiz yıl lösemi tedavisi gören babasını kaybetti. Babasının doğum gününde duygusal bir paylaşım yapan oyuncu Helin Kandemir, "Ben senin gözlerinsiz yapamam" dedi.
İsimsizler, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan Helin Kandemir, geçtiğimiz şubat ayında lösemi tedavisi gören babasını kaybetmişti. Helin Kandemir, babası Murat Kandemir'i doğum gününde duygusal bir mesaj yayınlandı.
HELİN KANDEMİR'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Oyunculuğa 2013 yılında İsimsizler dizisiyle başlayan Helin Kandemir, 27 Şubat 2023 yılında babası Murat Kandemir'i kaybetmişti. Kandemir sün sosyal medya hesabından babasının doğum günün kutladı. Duygusal bir paylaşım yapan oyuncu, "Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. İyi ki vardın güzel gözlüm, iyi ki doğdun" dedi.
Kaynak: TGRT Haber