Geleceğe Dönüş filminin yıldızı Matt Clark hayatını kaybetti

'Geleceğe Dönüş' filmindeki barmen Chester rolü ve 'Grace Under Fire' adlı diziyle tanınan Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun, ABD'nin Austin kentindeki evinde bel ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

MATT CLARK HAYATINI KAYBETTİ

Yayınlandığı döneme damga vuran Geleceğe Dönüş filmindeki rolüyle popüler olan Clark, Clint Eastwood ve John Wayne gibi isimlerle birlikte sinemada ve televizyonda birçok Western filminde rol aldı. 1980'lerin kült klasiği 'The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension'da da yer alan Clark ayrıca 'Bonanza', 'Kung Fu' ve 'Dynasty' gibi klasik yapımlarda da oynadı.

89 yaşında hayatını kaybeden Matt Clark'ın ailesi, Clark'ı, işini seven ve saygı duyan, ancak yıldızlar ve şöhretle ilgilenmeyen bir "oyuncuların oyuncusu" olarak tanımladı.