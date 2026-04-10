Gelinim Mutfakta 10 altın bilezik bugün kim aldı? Gelinim Mutfakta 10 Nisan 2026 Cuma kim elendi?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün çok heyecanlı bir final günü yaşanacak. Formatını tamamen yenileyen Gelinim Mutfakta'da hangi gelinin yarışmaya veda edeceği ve hangi gelinin 10 altın bilezik kazanacağı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün birden fazla elemenin de yapılabileceği tahmin ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta 10 Nisan Cuma 10 altın bilezik kim kazandı, kim ya da kimler elendi? İşte Gelinim Mutfakta final gününe dair merak edilenler...
Gelinim Mutfakta'da tüm hafta süren heyecan heyecan, Cuma günü adeta zirve yaptı. Tuğba, Alime, Cansu ve Fatoş'un altınları almak için ve yarışmada kalabilmek için kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta'da bugün kimin 10 altın bilezik kazanacağı ve hangi gelinin yarışmaya veda edeceği sabırsızlıkla bekleniyor. Kanal D'nin en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Pazartesi günü tüm dengelerin değişeceği Aslı Hünel tarafından duyurulmuştu. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim elenecek, hangi gelin Gelinim Mutfakta Sulatanlar formatında yer alamayacak? 10 Nisan Cuma 10 altın bilezik kimin olacak? İşte tüm detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİK BUGÜN KİM ALDI?
Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'da bugün, tüm haftanın toplanan puanları, bir geline tam 10 altın bilezik kazandıracak. Hem Aslı Hünel'in hem de kayınvalidelerin puanlama yaptığı yarışmada toplanan çeyrek altınlar da final günü için kritik öneme sahip oluyor.
Peki Gelinim Mutfakta 10 Nisan Cuma 10 altın bilezik kim aldı, haftanın kazanan ismi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'da henüz puanlar netleşmiş değil. Haftanın kazanan ismi açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN CUMA 2026 CUMA KİM ELENDİ, ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bilezik kazanmak isteyen yarışmacılar, tezgah başında bugün kıyasıya rekabet etti. Günün verilen yemeğini en lezzetli şekilde yapmak isteyen gelinler gün sonunda hem çeyrek altın kazanmak, hem de elenmemek için tüm hünerlerini tezgah başında sergiledi.
Gelinim Mutfakta'da henüz son tadım yapılmadı. Tüm dengeleri değiştirebilecek son puanlamadan sonra Aslı Hünel hem elenen ismi hem de çeyrek altın kazanan gelini açıklayacak. İlerleyen saatlerde haberimiz yeniden güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 9 NİSAN 2026 PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 9 Nisan 2026 Perşembe çeyrek altın alan gelin Cansu oldu.
Cansu - 18
Tuğba - 14
Alime - 11
Cansu - 0 ( -4 ceza)
GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 8 Nisan 2026 Çarşamba çeyrek altın alan gelin Tuğba oldu.
Tuğba - 23
Cansu - 12
Alime - 9
Fatoş - 8
GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN 2026 SALI ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 7 Nisan 2026 Salı çeyrek altın alan gelin Fatoş oldu.
Fatoş - 18
Cansu - 17
Tuğba - 15
Alime - 7
GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 6 Nisan 2026 Pazartesi çeyrek altın alan gelin Tuğba oldu.
Tuğba - 25
Cansu - 12
Alime - 10
Fatoş - 10