Gelinim Mutfakta 15 altın bilezik kim aldı, elenen kim? Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2026 Cuma kazanan yarışmacı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde heyecan adeta zirve yaptı. Bir kişinin ilk 15 altın kazanacağı yarışma programında gözler elenecek isme çevrildi. Tüm hafta yarım altınları kazanan gelinlerden biri bugün 15 altın bileziği birden kazanacak. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 altın bilezik kazanan kim oldu, puan tablosu netleşti mi? İşte tüm detaylar...
Gelinim Mutfakta'nın final günü geldi çattı. Bugün Tuğba, Aysun, Fatoş ve Hatice'nin yarıştığı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı tezgah başında zirve yaptı. Gelinler kendilerine verilen yemeği en lezzetli şekilde yapabilmek için tezgah başında ter dökerken, arama motorlarında 'Gelinim Mutfakta 15 altın kim kazandı?', 'Gelinim Mutfakta 15 altın bilezik kim aldı, elenen kim oldu?' soruları da giderek artıyor. Peki 17 Nisan 2026 Cuma Gelinim Mutfakta 15 altın bilezik kazanan kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta'nın kazanan ve elenen ismi...
GELİNİM MUTFAKTA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI, ELENEN KİM?
Aslı Hünel'in başarıyla sunduğu Gelinim Mutfakta, altın oranlarını artırarak heyecanı ikiye katladı. Her gün yarım altın dağıtılan programda Cuma günü de 15 altın bilezik bir gelinin kollarını süslüyor. Yarışmanın konseptinde yeniliğe giden Gelinim Mutfakta'da izleyici de yarışmaya gelerek hem puanlama yapıyor hem de çeyrek altını kapıyor. Bununla beraber ilerleyen bölümlerde en başarılı kayınvalideye de ajda bilezik verilecek.
Peki rekabetin hiç eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'nın bugün elenen gelin kim oldu, 15 altın bilezik kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da bugün 15 altın bileziği Aysun alırken, elenen isim ise Fatoş oldu. Fatoş ve kayınvalidesi Suzan Hanım yarışmadan 17 Nisan Cuma günü itibarıyla ayrıldılar.
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2026 CUMA KAZANAN GELİN!
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 14:00'te yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 15 altın bilezik kazanan isim Aysun olurken, gün sonu oluşan puan tablosunda yarım altın kazanan isim Tuğba olarak açıklandı. Tuğba toplam 25 puanla gün birincisi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN PERŞEMBE YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 16 Nisan Perşembe yarım altın alan gelin Hatice oldu.
Hatice - 21
Aysun - 18
Fatoş - 11
Tuğba - 9
GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2026 Çarşamba yarım altın alan gelin Aysun oldu.
Aysun - 21 puan
Tuğba - 18 puan
Fatoş - 7 puan
Hatice - 9 puan
GELİNİM MUTFAKTA 14 NİSAN 2026 SALI YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 14 Nisan 2026 Salı günü yarım altın alan gelin Hatice oldu.
Hatice - 20
Aysun - 16
Tuğba - 14
Fatoş - 10
GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın haftanın ilk günü yarım altını ilk alan yarışmacı Fatoş olarak açıklandı. İşte puan tablosu...
Fatoş - 22
Aysun - 16
Tuğba - 10
Hatice - 6
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da 10 Nisan Cuma yarışmaya şoke eden bir isim veda etmişti. Alime ve kayınvalidesi Tijen Hanım, haftalık performansta sınıfta kalarak elenen isim oldu. Günün çeyrek altın kazanan ismi de Fatoş olarak açıklandı.
Fatoş - 18
Tuğba - 11
Cansu - 11
Alime - 9