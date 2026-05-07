Gelinim Mutfakta bugün 1. kim odu, yarım altın kazanan gelin kim? Gelinim Mutfakta 7 Mayıs 2026 puan tablosu!

Gelinim Mutfakta'da final gününe bir gün kala rekabet iyice kızıştı. Dengelerin 7 Mayıs Perşembe günü tamamen değiştiği Gelinim Mutfakta'da gelinler tadım masasına, kayınvalideler ise tezgah başına geçince heyecan zirveye taşındı. Yarışmanın sonuna doğru tüm gözler puan tablosuna çevrilmişken, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, yarım altın kim kazandı merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta 7 Mayıs 2026 kazanan kim? İşte Gelinim Mutfakta gün sonu puan tablosu ve tüm detaylar...
Kanal D'nin en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Her bir gelin kendi kayınvalidesine bürünürken, kayınvalideler de verilen yemeği yaptı. Bol kahkaha ve eleştirinin havalarda uçuştuğu Gelinim Mutfakta'da günün yemeği ise sebzeli tavuk bohçası olarak seçildi. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 7 Mayıs 2026 kazanan isim açıklandı mı, yarım altın kim aldı? İşte Aslı Hünel'in başarılı sunumuyla Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar ve puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN 1. KİM OLDU, YARIM ALTIN KAZANAN GELİN KİM?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün tansiyon ve rekabet hiç eksik olmadı. Finale bir gün kala yapılan gelin ve kayınvalide değişikliği ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki Gelinim Mutfakta'da hangi kayınvalide kaç puan aldı? Yarım altın kime gitti?
Gelinim Mutfakta'da 7 Mayıs 2026 Perşembe günü yarım altın kazanan kayınvalide Nurten Hanım oldu. Gelini Aysun, kayınvalidesinin yakasına altını taktı.
GELİNİM MUTFAKTA 7 MAYIS 2026 PUAN TABLOSU!
Gelinim Mutfakta'da bugün kayınvaldeler yarım altın için yarıştı. İşte Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Perşembe gün sonu kayınvalidelerin aldığı puanlar...
Nurten - 18
Azize - 12
Nuray - 12
Hüsniye - 9
GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın dün yayınlanan bölümünde yarım altın kazanan gelin Beyza oldu. İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba puan tablosu...
Beyza - 16
Aysun - 14
Tuğba - 12
Hatice - 11
GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 5 Mayıs 2026 Salı yarım altın kazanan gelin Tuğba oldu. İşte gün sonu puan tablosu...
Tuğba - 20
Hatice - 16
Aysun - 15
Beyza - 12
GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 4 Mayıs Pazartesi yarım altın kazanan isim Hatice oldu. İşte puan tablosu...
Hatice - 15
Beyza - 13
Aysun - 11
Tuğba - 5
GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS CUMA KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?
Gelinim Mutfakta'da 1 Mayıs Cuma günü Tuğba 15 altın bileziği koluna taktı. Gelinim Mutfakta'dan elenen isim ise Maysa oldu.
Tuğba - 74
Aysun - 73
Hatice - 71
Maysa - 66