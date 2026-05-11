Gelinim Mutfakta bugün 1. kim oldu? Gelinim Mutfakta 11 Mayıs 2026 yarım altın kazanan gelin açıklandı mı?

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yeni hafta gümbür gümbür başladı. Geçen haftanın temposu bu hafta zirve yapmışken, dengeler de baştan yazılıyor. Yarışmaya yeni katılan yarışmacı Cemile, geldiği ilk günden milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki Gelinim Mutfakta 11 Mayıs 2026 1. kim oldu, yarım altın hangi geline gitti. İşte Gelinim Mutfakta gün sonu puan tablosu ve tüm detaylar...
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Heyecanın zirve yaptığı 11 Mayıs Pazartesi, tüm gelinler tezgah başında yerini aldı. Rekabetin iyice kızıştığı Gelinim Mutfakta'ya öyle bir yarışmacı giriş yaptı ki, herkes adeta dondu kaldı. Altınları kazanmak için kıyasıya rekabet eden gelinler, yeni yarışmacıyla beraber programın başından beri mücadeleyi bir an olsun elden bırakmadı. Cuma günü yapılan eleme gününde Gelinim Mutfakta'ya devam etmek isteyen yarışmacılar, günün verilen yemeğini el lezzetli şekilde yapmak için zamana karşı ter döktü. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın alan gelin açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta 11 Mayıs 2026 günün kazanan gelini...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN 1. KİM OLDU?
Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da fenomenler yarışmaya devam ediyor. Stüdyoda eğlenceli kişiliği ve kendine has tarzıyla fırtınalar estiren Cemile'nin katılması sonrası heyecan bir kat daha arttı.
Cuma günü yapılan büyük finalde hem 15 altın bilezik kazanmak hem de yarışmaya 1 hafta daha devam edebilmek için, tüm hafta kollar sıvandı ve tezgah başında en lezzetli yemeği yapmak için uğraşıldı.
Peki Tuğba, Aysun, Hatice ve Cemile'nin yarıştığı Gelinim Mutfakta'da gün sonu 1. kim oldu?
Gelinim Mutfakta'da puanlamalar henüz yapılmadı. Tüm puanlar netleştiği zaman haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 11 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KAZANAN GELİN AÇIKLANDI MI?
Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da yarım altın kazanan gelin henüz açıklanmadı. Gün sonu en yüksek puanı alan ve yarım altın almaya hak kazanan gelin Aslı Hünel tarafından açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS CUMA KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da geçen hafta elenen yarışmacılar Beyza ve kayınvalidesi Azize oldu. 15 altın bilezik kazanan isim ise Hatice olarak açıklandı. İşte gün sonu puan tablosu...
Hatice - 73
Aysun - 68
Tuğba - 65
Beyza - 63
GELİNİM MUTFAKTA YENİ GELİN CEMİLE KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmasına 11 Mayıs itibarıyla dahil olan yarışmacı Cemile, ilk olarak Esra Erol programına katılmıştır. Ailevi sorunlarıyla gündeme gelen isim kısa sürede tarzı ve tavırlarıyla fenomen haline gelmiştir. Cemile daha sonra rahmetli Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında görülmüştür. Kayınvalidesiyle yaşadığı sorunlar ve sert çıkışlarıyla tanınan bir isimdir.
GELİNİM MUTFAKTA'DAN ELENEN BEYZA KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmasına 4 Mayıs itibarıyla dahil olan Beyza, yarışmada sadece 1 hafta kalabilmiştir ve 8 Mayıs Cuma günü elenen isim olmuştur. Beyza Önür'ün 30'lu yaşların başında olduğu bilinmektedir. Gelinim Mutfakta'ya kayınvalidesi Azize Hanım ile katılan Beyza, yarıştığı süre boyunca 1 yarım altın kazanmıştır.
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ KANAL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Aslı Hünel'in başarılı sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 14:00'da başlıyor. Yayınladığı her bölümle milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programı hafta içi yarım altın, Cuma günü ise tam 15 altın bilezik sahibi yapıyor.