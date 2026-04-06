Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altın kim aldı? 6 Nisan 2026 Gelinim Mutfakta kazanan kim oldu?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü gelinler arasında rekabet stüdyoda başladı. Pazartesi günü itibarıyla Gelinim Mutfakta izleyicileri ekran başında yer alırken, gün sonunda çeyrek altın kazanmak isteyen gelinler de tezgah başına geçti. Peki Gelinim Mutfakta 6 Nisan Pazartesi çeyrek altın kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan tablosu oluştu mu, birinci kim oldu? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta'da bugün tansiyon resmen zirve yaptı. Tezgah başında günün yemeğini çıkarmaya çalışan gelinlerden Alime ve Fatoş birbirine girdi. Kayınvalideler ve gelinler arasında tansiyonun hiç düşmediği yarışma programında gün sonunda çeyrek altını kimin kazandığı da merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altın kim aldı, birinci kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Nisan 2026 Pazartesi oluşan puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 6 Nisan Pazartesi günü yayınıyla, yine izleyicisini ekran başına kilitledi.
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın kazanan gelin henüz netleşmedi. Kazanan isim açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
6 NİSAN 2026 GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bugün gelinlere, dikkatleri üzerine çeken bir tarif verildi. Marry Me Chicken tarifini en lezzetli şekilde yapmaya çalışan gelinlerden bir kişi çeyrek altını gün sonunda yakasına takacak.
GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 3 Nisan 2026 Cuma günü 10 altın bilezik alan yarışmacı Cansu oldu. İşte haftalık puan tablosu...
Cansu - 77
Tuğba - 76
Alime - 67
Fatoş - 59
GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN 2026 CUMA ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 3 Nisan 2026 Cuma günü yapılan finalde çeyrek altın yakasına takan gelin ise Tuğba oldu. Gün sonunda 21 puanla çeyrek altın kazanan Tuğba olurken, toplam 1 puanla çeyrek altın kaçıran Cansu 20 puanla 3 Nisan Cuma günü 32. olarak günü bitirdi.
GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN 2026 CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı tüm gün yaşandı. Alime ve Fatoş eleme potasında ye alırken, Aslı Hünel, bugün Gelinim Mutfakta'da elemenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
GELİNİM MUTFAKTA 27 MART 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 27 Mart Cuma günü 10 altın bileziği alan gelin Tuğba oldu.
Tuğba - 87
Cansu - 70
Alime - 62
Edanur - 61