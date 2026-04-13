Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altın kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Nisan 2026 kazanan gelin kim?

Gelinim Mutfakta'da 13-17 Nisan haftası tansiyonu yüksek başladı. Stüdyoda gelinler ve kayınvalidelerin birbirine girdiği haftanın ilk gününde, gün sonunda çeyrek altın kazanan gelini de merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta'nın haftanın ilk günü kazanan ismi kim? Gelinim Mutfakta 13 Nisan 2026 Pazartesi bugün çeyrek altın kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan tablosu...
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün milyonlar ekran başına kilitlendi. Haftanın ilk günü yeni yarışmacılarla yoluna devam eden Gelinim Mutfakta'da gün sonu oluşan puan tablosuyla, hangi gelinin çeyrek altın kazandığı da oldukça merak ediliyor.
Ancak Gelinim Mutfakta'da herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Gelinim Mutfakta artık her gün çeyrek altın değil, yarım altın dağıtıyor.
Peki Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kazanan gelin kim oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta 13 Nisan 2026 Pazartesi puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTIN KİM ALDI?
Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta her hafta altın dağıtmaya devam ediyor. Büyük bir yeniliğe giden Gelinim Mutfakta'da bu hafta yeni yarışmacılar da stüdyoda yerini aldı. Kartların yeniden dağıtıldığı Gelinim Mutfakta'da gün sonunda hangi gelinin yarım altını yakasına taktığı da merakla araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta yarım altın alan yarışmacı kim oldu?
Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da yarım altını kazanan gelin Fatoş oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN 2026 KAZANAN GELİN KİM?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Hatice ve Aysun, bugün tezgah başına geçerek, haftanın ilk gününden yarışmada rekabeti zirve yaptılar. Programa Tuğba ve Fatoş kaldığı yerden devam ederken, yeni yarışmacıların Gelinim Mutfakta'da nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'nın eski yarışmacılarından olan Hatice ve Tuğba, ekran başındakilerin heyecanını ikiye katlamışken, gün sonunda hangi gelinin birinci olduğu da merak konusu.
Gelinim Mutfakta'da Fatoş yarım altını yakasına takarken, puan tablosuna gelin birlikte göz atalım...
Fatoş - 22
Aysun - 16
Tuğba - 10
Hatice - 6
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da her Cuma büyük final heyecanı yaşanıyor. 10 altın bileziğin verildiği Gelinim Mutfakta'da 10 Nisan Cuma altınları koluna takan isim Tuğba olmuştu. İşte geçen Cuma haftalık puan tablosu...
Tuğba - 88
Cansu - 70
Fatoş - 54
Alime - 46
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da 10 Nisan Cuma ekran başındakileri şaşkına uğratan bir eleme yaşandı. Yarışmanın dikkat çeken gelini Alime ve kayınvalidesi Tijen Hanım programa veda etti. Haftalık performansta en düşük puanı alan Alime Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı. Günün çeyrek altın kazanan ismi ise Fatoş oldu. İşte 10 Nisan 2026 Cuma gün sonu oluşan puan tablosu...
Fatoş - 18
Tuğba - 11
Cansu - 11
Alime - 9
GELİNİM MUTFAKTA ALİME KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Alime 28 yaşındadır ve 2026 sezonunda 4. ay yarışmada bulunmuştur. Aslen İzmirli olan Alime'nin çocukluk yılları ise Manisa'da geçmiştir.
Yarışmaya kayınvalidesi Tijen Hanım'la katılan Alime, yarışma boyunca hem el lezzetiyle hem de eşi Tunacan ve kayınvalidesi Tijen Hanım'la yaşadığı şiddetli tartışmalarla gündeme gelmiştir.
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ KANAL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Milyonları ekran başına kilitleyen Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 14:00'da Kanal D ekranlarında oluyor. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı Gelinim Mutfakta'da her gün çeyrek altın bir gelinin olurken, Cuma günü yapılan haftalık performansta en yüksek puana sahip olan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor.