Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altın kim aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mart 2026 kazanan isim!

Kanal D'nin sevilen ve en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü eğlence dolu başladı. Yeni haftanın yeni yarışmacıları Gelinim Mutfakta stüdyosuna giriş yaparken, Gelinim Mutfakta'da 30 Mart 3 Nisan haftasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Zamana karşı yarışan gelinler, gün sonu çeyrek altın kazanmak için bütük mücadele veriyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altın kim aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mart 2026 kazanan gelin kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta puan tablosu...
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 14:00'de TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. Lezzetin verilen puanlar üzerinde kritik rol oynadığı Gelinim Mutfakta'da, kayınvalideler kendi gelininin el lezzetini bulmak için, tadım masasında tabakları titizlikle değerlendiriyor. Tüm hafta çeyrek altın veliden yarışmada Cuma günü ise 10 altın bilezik bir gelinin kolunu süslüyor. Peki haftanın ilk günü Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu oluştu mu, günün kazanan ismi netleşti mi? İşte cevabı...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel'in eğlenceli sunumuyla Kanal D ekranlarında olmaya devam ediyor. 4 gelin zamana karşı en lezzetli yemeği yaparak gün sonunda çeyrek altını yakasına takmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Gelinim Mutfakta 30 Mart 2026 Pazartesi çeyrek altın kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi henüz açıklanmadı. Tüm puanlar netleştiği zaman çeyrek altın kazanan gelin açıklanacak ve haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 30 MART 2026 KAZANAN İSİM VE PUAN TABLOSU!
Gelinim Mutfakta'da Aslı Hünel ve kayınvalidelerin puanları günün kazanan ismini belirliyor. En yüksek puanı alan gelin gün sonunda çeyrek altını da yakasına takıyor. Gelinim Mutfakta'da son tadım henüz yapılmadı.
Gelinim Mutfakta 30 Mart 2026 Pazartesi tüm puanlar verildikten sonra kazanan ismi ve puan tablosunu haberimizde bulabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 27 MART 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 27 Mart Cuma günü 10 altın bileziği alan gelin Tuğba oldu. Tuğba rakibine 17 puan fark atarak toplam 87 puanla haftanın 10 altın bileziğini alan yarışmacı oldu. Bununla beraber Gelinim Mutfakta'da çeyreği alan yarışmacı ise toplam 19 puanla Cansu oldu.
Tuğba - 87
Cansu - 70
Alime - 62
Edanur - 61
GELİNİM MUTFAKTA 27 MART 2026 CUMA ELENEN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 27 Mart Cuma günü haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isin Edanur oldu. Edanur toplam 61 puan aldı ve kayınvalidesi Seher ile birlikte Gelinim Mutfakta'ya veda etti.
Cansu - 19
Edanur - 15
Alime - 11
Tuğba - 9
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ KANAL, SAAT KAÇTA
Milyonları ekran başına kilitleyen Gelinim Mutfakta, 2026 yılında da lezzet dolu rekabetine son sürat devam ediyor. Gelinlerin hünerlerini sergilediği yarışmada, kayınvalidelere de büyük iş düşüyor. Gelinlerin verilen yemeği zamana karşı en iyi şekilde yapmaya çalıştığı programda, kayınvalideler de puanlama yapıyor. Gelin ve kaynanaların arasında yaşanan tartışmalar, stüdyoda tansiyonu tavan yaparken, hafta içi her gün 14:00'da Kanal D ekranlarında başlayan yarışma programı, yayınladığı her bölümle sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN YARIŞMACI EDANUR KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'da sadece 1 hafta yarışan ve haftalık performansta diğer rakiplerinin gerisinde kalarak yarışmadan elenen isim Edanur, yarışmaya ameliyat sonrası katılmış ve kayınvalidesi Seher Hanım'la yaşadığı tartışmalarla Gelinim Mutfakta'da nabzı yükselten isim olmuştur. Gelinim Mutfakta'da Edanur 23 ila 27 Mart haftasında yarıştıkları ilk gün çeyrek altını alan isim olsa da haftalık performansı en düşük gelin olmuştur.