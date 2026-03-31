Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altın kim aldı? Gelinim Mutfakta 31 Mart 2026 kim kazandı?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yıllardır büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Hafta içi her gün çeyrek altın veren yarışma programı Cuma günü 10 altın bilezik dağıtıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın alan gelin kim oldu? Gelinim Mutfakta 31 Mart kim birinci oldu, puan tablosu açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta'nın bugün çeyrek altın alan gelini...
Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde tansiyon yine zirve yaptı. Dün Cansu'nun eşi Ayaz stüdyoya gelirken, Dönüş Hanım'ın açtığı gelin bohçası ortalığı karıştırmıştı. Bugün Gelinim Mutfakta'da gerilim üst boyuta ulaşırken, gün sonu hangi gelinin çeyrek altın aldığı da merak ediliyor. Yarışmacılardan Tuğba, Alime , Cansu ve yeni gelin Fatoş, tezgah başında günün yemeğini en iyi şekilde çıkarmaya çalışırken, kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in yaptığı puanlamalar, gün sonunda hangi gelinin çeyreği yakasına takacağını belirliyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın alan gelin kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 31 Mart 2026 Salı puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da Mart ayının son gününde yarışmacılar kıyasıya rekabet etmeye devam ediyor. Tüm hafta alınan çeyrekler, aynı zamanda Cuma günü yapılan haftalık performansı da doğrudan etkiliyor. Cuma günü 10 altın bileziği koluna takmak isteyen ve yarışmadan elenmek istemeyen yarışmacılar, hafta içi puanlarını yüksek tutmaya çalışıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın hangi gelinin oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın alan gelin henüz netleşmedi. Son tadımdan sonra günün kazanan ismini haberimizde bulabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 31 MART 2026 KİM KAZANDI?
Kanal D'nin reyting rekorları kıran yarışması Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerin puanlamaları henüz tamamlanmadı. Tüm puanlar yapıldıktan sonra puan tablosu da şekillenecek. İlerleyen saatlerde günün kazanan ismini ve puan tablosunu haberimizde bulabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 30 MART 2026 ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da dün yarışmaya yeni katılan gelin Fatoş, en yüksek puanı alarak çeyrek altını yakasına taktı
Fatoş - 19
Alime - 13
Cansu - 11
Tuğba - 6
GELİNİM MUTFAKTA 27 MART 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 27 Mart Cuma günü 10 altın bileziği alan gelin Tuğba olarak açıklandı. Tuğba tam 17 puan farkla ve toplam 87 puanla haftanın kazanan ismi oldu.
Tuğba - 87
Cansu - 70
Alime - 62
Edanur - 61
GELİNİM MUTFAKTA 27 MART 2026 CUMA ELENEN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 27 Mart Cuma günü yarışmaya veda eden isin Edanur oldu. Edanur toplam 61 puan alarak yarışmaya katıldığı kayınvalidesi Seher ile Gelinim Mutfakta'dan elendi.
Cansu - 19
Edanur - 15
Alime - 11
Tuğba - 9
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN, HANGİ KANAL VE SAAT KAÇTA?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında 14:00'da izleyicisiyle buluşuyor. Her gün çeyrek altın kazandıran yarışma programının sunuculuğunu ise Aslı Hünel üstleniyor. Her Cuma büyük final heyecanı yaşanan yarışmada, 1 kişi elenirken 1 yarışmacı da tam 10 altın bileziğin sahibi oluyor.