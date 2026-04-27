Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, yarım altın kazanan kim? Gelinim Mutfakta 27 Nisan 2026 puan tablosu!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında olmaya devam ediyor. Aslı Hünel'in sunduğu eğlenceli yarışma programında 26 Nisan 1 Mayıs haftasında ilk yarım altın kazanan gelin ise oldukça merak ediliyor. Yeni haftanın yeni yarışmacısı Maysa'nın da gelişiyle beraber stüdyoda kartlar yeniden dağıtıldı. Peki Gelinim Mutfakta 27 Nisan 2026 Pazartesi yarım altın kim aldı, kazanan gelin kim? İşte Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk puan tablosu ve gün birincisi...
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün stüdyo adeta şenlendi. Hüsniye Hanım Kleopatra oldu, adeta kendi kraliyet fermanını ilan etti. Yeni gelin Maysa ve kayınvalidesi Cennet Hanım yarışmaya dahil olurken, Tuğba ve kayınvalidesi Nuray Hanım arasında sesler yükseldi. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altın alan gelin açıklandı mı, 1. kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Nisan 2026 Pazartesi puan tablosu ve merak edilen tüm detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU, YARIM ALTIN ALAN KİM?
Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelinin en lezzetli yemeği yaparak, yarım altın kazandığı merak ediliyor. Gün içinde haftanın ilk yarım altınını kazanmak isteyen gelinler, tezgah başında ter döktü. Arama motorlarında yarışmanın sonlarına doğru, 'Gelinim Mutfakta yarım altın kazanan gelin kim?' sorusu da hız kazandı.
Gelinim Mutfakta'da bugün 1. olan gelin henüz açıklanmadı. Aslı Hünel tarafından yarım altın kazanan gelin açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 27 NİSAN 2026 PUAN TABLOSU
Hafta içi her gün 14:00'te Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip Gelinim Mutfakta'nın son tadım puanlaması henüz gerçekleşmedi.
Gelinim Mutfakta 27 Nisan Pazartesi günü tüm puanlar netleştiği zaman günün kazanan ismini ve puan tablosunu haberimizde bulabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN 2026 CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 24 Nisan Cuma günü 15 altın bilezik kazanan isim Hatice oldu. İşte haftalık puan tablosu...
Hatice - 81
Aysun - 73
Tuğba - 72
Berna - 44
GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ, YARIM ALTIN ALAN KİM?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma yarım altın alan gelin Aysun olurken, yarışmaya veda eden isim Berma oldu.
Aysun - 19
Hatice - 12
Tuğba - 9
Berna - 5
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN YARIŞMACI BERNA KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yeni sezonda Fatoş'tan sonra gelen Berna Acaroğlu, sadece 1 hafta yarışmada kalabildi. Tüm hafta genel olarak düşük puanlar alan Berna Acaroğlu, yarışmaya kayınvalidesi Ayşe Hanım ile katıldı. 2025 yılında da yine Gelinim Mutfakta'da yarışan Berna, İstanbul'da oturuyor ve bir kızı bulunuyor. Sivri dili ve kaynanası Ayşe Hanım'la yaşadığı tartışmalarla stüdyoda tansiyonu artıran Berna, yarışma boyunca bir yarım altın sahibi olmuştur.
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 14:00'te Kanal D ekranlarında başlıyor. Gelinim Mutfakta'da altın miktarının artırılmasıyla rekabet zirve yaptı. Her Cuma gerçekleşen büyük finalle bir gelin hayallerine veda ederken, bir gelin de tam 15 altın bilezik birden kazanıyor. Tüm hafta yarım altın dağıtan Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel'in sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor.