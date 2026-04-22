Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın alan kim? 22 Nisan 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gelinim Mutfakta haftanın tam ortasına hem rekabeti hem de tansiyonu yüksek başladı. Dün yayınlanan bölümde Nurten Hanım'ın baygınlık geçirmesi yürekleri ağza getirirken, stüdyoda dengeler her an değişebilir. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan kim oldu, yarım altın alan gelin kim? İşte 22 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta puan tablosu...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Hatice, Tuğba, Aysun ve Berna'nın kıyasıya rekabet ettiği yarışma programı milyonları ekran başına kilitliyor. Yarışma boyunca yaşanan tartışmalar, gün sonu gelinlerin performansı açısından da kritik rol oynuyor. Peki kaynanaların tadım yaptığı, gelinlerin tezgah başında ter döktüğü yarışmada 22 Nisan Çarşamba yarım altın alan gelin açıklandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı. İşte puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI, YARIM ALTIN ALAN KİM?
Aslı Hünel'in Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta yeni sezonunda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuralların yeniden yazıldığı, eski şampiyonların tezgah başına geçtiği yarışmada 22 Nisan Çarşamba kazanan ismi de merak ediliyor.
Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altın kazanan isim Tuğba oldu. Toplam 18 puan alan Tuğba, yarım altını yakasına taktı.
22 NİSAN 2026 GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU!
Gelinim Mutfakta'da yeni yarışmacılar ekranda fırtınalar estirirken, stüdyoda yaşanan kaos gelinlerin moralini yerle bir ediyor. Her şeye rağmen, yüksek puan almak için birbiriyle yarışan gelinler, günün yemeğini zamana karşı en lezzetli şekilde yapmaya çalışıyor.
Haftanın ortasında Cuma günü yapılan büyük final için tüm gelinler mutfakta kolları sıvadı. Peki Gelinim Mutfakta 22 Nisan Çarşamba gün birincisi açıklandı mı, puan tablosu netleşti mi?
Gelinim Mutfakta'da son tadım yapıldı ve puan tablosu netleşti. İşte Gelinim Mutfakta'da 22 Nisan Çarşamba puan tablosu...
Tuğba - 18
Hatice - 14
Aysun - 11
Berna - 10
GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN SALI YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da dün Hatice ve Tuğba kuraya kaldı. Kura çekilişi sonunda yarım altın kazanan gelin Hatice oldu.
Hatice - 17
Tuğba - 17
Aysun - 14
Berna - 10
GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN PAZARTESİ YARIM ALTIN KAZANAN GELİN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü yarım altın kazanan gelin yine Hatice oldu. İşte puan tablosu...
Hatice - 23
Tuğba - 19
Aysun - 14
Berna - 3
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bilezik Aysun'a gitti. İşte haftalık puan tablosu...
Aysun - 79
Tuğba - 76
Hatice - 71
Fatoş - 61
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA ELENEN GELİN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da 17 Nisan haftanın son yarım altını Tuğba'ya gitti. Gelinim Mutfakta'dan elenen isim ise Fatoş oldu.
Tuğba - 25
Hatice - 15
Fatoş - 11
Aysun - 8