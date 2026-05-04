Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın alan kim? 4 Mayıs 2026 Gelinim Mutfakta gün birincisi!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün yeni haftanın heyecanı yaşanıyor. 4-8 Mayıs haftasının ilk yarım altını kazanan gelin arama motorlarında sıkça sorgulanırken, gözler Gelinim Mutfakta puan tablosuna çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta'da günün kazanan ismi kim oldu? Gelinim Mutfakta 4 Mayıs Pazartesi yarım altın alan kim? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta'da heyecan Mayıs ayının gelmesiyle son sürat devam ediyor. Yeni ayın ilk haftasında gelinler tezgah başına geçerek yarım altın için gaza bastı. Dengelerin yeniden değiştiği Gelinim Mutfakta'da gün sonunda bir gelin yarım altın kazanacak. Puan hanesine yüksek sayılar yazdırmak isteyen gelinler mücadeleyi zirve yapmış durumda. Peki Gelinim Mutfakta 4 Mayıs 2026 Pazartesi 1. kim oldu, yarım altın kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta puan tablosu ve tüm detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI, YARIM ALTIN ALAN KİM?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü tansiyon hiç düşmedi. Yeni yarışmacı Beyza ve kayınvalidesi Azize stüdyoya girişiyle beraber kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Peki Gelinim Mutfakta'da 4 Mayıs Pazartesi haftanın ilk yarım altın kazanan ismi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'da henüz gün birincisi açıklanmadı. Aslı Hünel yarışma sonunda yarım altın kazanan ismi açıkladığı zaman haberimiz güncellenecektir.
4 MAYIS 2026 GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ
Gelinim Mutfakta yarışmacıları yeni haftaya yine gümbür gümbür başladı. Stüdyoda sanatçı konuklarını ağırlayan Tuğba, Roman havasında döktürdü. Kayınvalidelerden Nuray Hanım'ın tadımı iptal olurken, yeni gelin Beyza,'nın performansı ise hala merak konusu.
Gelinim Mutfakta henüz son tadım yapılmadı. Tüm puanlar oluştuğu zaman gün birincisini ve şekillenen puan tablosunu haberimizde bulabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma finalinde Tuğba 15 altın bilezik sahibi olurken Maysa 66 puanla yarışmadan elendi.
Tuğba - 74
Aysun - 73
Hatice - 71
Maysa - 66
GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS 2026 CUMA YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 1 Mayıs Cuma günü Maysa yarım altın kazanan isim oldu.
Maysa - 16
Tuğba - 15
Aysun- 15
Hatice - 15
GELİNİM MUTFAKTA'DAN ELENEN MAYSA KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'dan 1 Mayıs 2026 Cuma günü elenen isim Maysa yarışmada sadece 1 hafta kalabilmiştir. Aslen Türkmenistanlı olan Maysa Cinbaş, 3 yıllık evlidir ve kayınvalidesi Cennet Hanım'la Yarışmaya katılmıştır. 26 yaşında olan Maysa Hanım, 4 dil bilmektedir.
GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta 14:00'da başlamaktadır. Tüm hafta yarım altın dağıtan yarışmada Cuma günü yapılan finalle beraber bir gelin tam 15 altın bilezik sahibi olurken, bir gelin de yarışmadan eleniyor.