Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın kim aldı? 13 Mayıs 2026 Gelinim Mutfakta kazanan isim!

Gelinim Mutfakta'da büyük finale az kala stüdyoda tansiyon zirve yaptı. Gün sonunda puan hanesine yüksek puan yazdırmak ve yarım altın kazanmak isteyen gelinler mücadelesini tezgah başında bir an olsun bırakmadı. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın kim aldı? Tuğba mı, Hatice mi, Aysun mu yoksa Cemile mi? İşte Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2026 puan tablosu ve kazanan isim...
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasına gelindi. Yarışmacılar günü yemeğini yapmak için tezgah başına geçti ve stüdyoda zamana karşı yarım altın savaşı başladı. Kayınvalidelerin titizlikle değerlendirdiği tabaklar bir kişiye gün sonu yarım altın kazandıracak. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın kim aldı? 13 Mayıs 2026 Çarşamba puan tablosu netleşti mi? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI, YARIM ALTIN KİM ALDI?
Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan hiç eksik olmadı. Günün yemeği olarak ise gelinlere pirinçli mantar topu tarifi verildi. Tezgah başında zamana karşı ter döken yarışmacılar, gün sonu yarım altını alabilmek için kıyasıyla mücadele etti. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın alan gelin açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta'da bugün sonuçlar henüz açıklanmadı. Gün sonu yarım altın kazanan isim açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
13 MAYIS 2026 GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN İSİM!
Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da henüz son tadım yapılmadı. Tüm gelinlerin tabak puanlaması yapıldığı zaman günün kazanan ismi de netleşmiş olacak.
GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altın kazanan isim Cemile oldu. İşte puan tablosu...
Cemile - 20
Tuğba - 13
Hatice - 12
Aysun - 11
GELİNİM MUTFAKTA 11 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü yarım altın alan gelin Aysun oldu. İşte 11 Mayıs 2026 puan tablosu...
Aysun - 19
Tuğba - 18
Hatice - 13
Cemile - 11
GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KAZANAN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma elenen isim Beyza oldu. Hatice ise 15 altın bilezik alan gelin oldu. İşte haftalık puan tablosu...
Hatice - 73
Aysun - 68
Tuğba - 65
Beyza - 63
GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma haftanın son yarım altınını kazanan gelin Hatice oldu. İşte 8 Mayıs Cuma puan tablosu...
Hatice - 22
Tuğba - 16
Aysun - 10
Beyza - 10