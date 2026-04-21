Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın kim aldı? Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2026 puan tablosu!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın 2. gününde ortalık iyice kızıştı. Gelinler gün sonu yarım altın almak için tezgah başında ter dökerken, kayınvalideler de hem haklı puanlama yapabilmek hem de gelininin tabağını bulabilmek için tadım masasında ter döküyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kazanan kim oldu? 21 Nisan 2026 Salı günü puanlar netleşti mi, kazanan isim açıklandı mı? İşte detaylar...
Aslı Hünel'in sunduğu ve her sezon yoğun ilgi gören Gelinim Mutfakta altın kazandırmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta Sultanlar konseptinin uygulandığı yeni bölümlerde Tuğba, Hatice, Aysun ve dün yarışmaya yeniden dahil olan Berna, bugün yarım altını kapabilmek için rekabeti iyice artırdı. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, yarım altın kim aldı? İşte Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2026 Salı puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI, YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da gelinler arasında yaşanan rekabet tüm hızıyla sürüyor. Cuma günü şekillenen puan tablosunda sayısını yükseltmek isteyen gelinler gün içinde yarım altın kazanmak için de en lezzetli yemeği yapmaya çalışıyor.
Gelinim Mutfakta'da bugün iki isim de kuraya kaldı. Hatice ve Tuğba arasında kazanan isim, Ayşe Hanım'ın çektiği kura sonucu Hatice olarak açıklandı.
GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN 2026 PUAN TABLOSU
Kanal D ekranlarının gündüz kuşağının en çok seyredilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da tüm puanlar netleşti. Kura sonucu yarım altın kazanan isim Hatice olurken, gün sonu puan tablosu da şekillendi;
Hatice - 17
Tuğba - 17
Aysun - 14
Berna - 10
GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN PAZARTESİ YARIM ALTIN KAZANAN GELİN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü yarım altın kazanan gelin Hatice oldu. İşte puan tablosu...
Hatice - 23
Tuğba - 19
Aysun - 14
Berna - 3
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği alan yarışmacı Aysun oldu. İşte haftalık puan tablosu...
Aysun - 79
Tuğba - 76
Hatice - 71
Fatoş - 61
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA ELENEN GELİN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 13-17 Nisan haftasında son yarım altın kazanan gelini ise Tuğba olurken, yarışmaya veda eden isim Fatoş olarak açıklandı.
Tuğba - 25
Hatice - 15
Fatoş - 11
Aysun - 8
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN İSİM FATOŞ KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'da yarışan ve 17 Nisan 2026 Cuma günü elenen Fatma Çelik, 32 yaşında bir sosyal medya fenomenidir. Mersinli olan fenomen, sosyal medyada köy hayatına yönelik dikkat çeken paylaşımlar yapmaktadır. Kayınvalidesi Suzan Hanım'la yarışmaya katılan Gelinim Mutfakta Fatoş, kendisinden 7 yaş küçük nişlanlısının tarlasında motor tamirciliği yaptığını söyleyerek, tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha önce evlenen ve 13 yaşında olan fenomen, Gelinim Mutfakta stüdyosunda kayınvalidesi Suzan Hanım2la yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmiştir.