Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın kim aldı? Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2026 puan tablosu!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 16:23
1
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın 2. gününde ortalık iyice kızıştı. Gelinler gün sonu yarım altın almak için tezgah başında ter dökerken, kayınvalideler de hem haklı puanlama yapabilmek hem de gelininin tabağını bulabilmek için tadım masasında ter döküyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kazanan kim oldu? 21 Nisan 2026 Salı günü puanlar netleşti mi, kazanan isim açıklandı mı? İşte detaylar...

2
Aslı Hünel'in sunduğu ve her sezon yoğun ilgi gören Gelinim Mutfakta altın kazandırmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta Sultanlar konseptinin uygulandığı yeni bölümlerde Tuğba, Hatice, Aysun ve dün yarışmaya yeniden dahil olan Berna, bugün yarım altını kapabilmek için rekabeti iyice artırdı. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, yarım altın kim aldı? İşte Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2026 Salı puan tablosu...
 

3
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI, YARIM ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da gelinler arasında yaşanan rekabet tüm hızıyla sürüyor. Cuma günü şekillenen puan tablosunda sayısını yükseltmek isteyen gelinler gün içinde yarım altın kazanmak için de en lezzetli yemeği yapmaya çalışıyor.

Gelinim Mutfakta'da bugün iki isim de kuraya kaldı. Hatice ve Tuğba arasında kazanan isim, Ayşe Hanım'ın çektiği kura sonucu Hatice olarak açıklandı.
 

4
GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN 2026 PUAN TABLOSU

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağının en çok seyredilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da tüm puanlar netleşti. Kura sonucu yarım altın kazanan isim Hatice olurken, gün sonu puan tablosu da şekillendi;

Hatice - 17

Tuğba - 17

Aysun - 14

Berna - 10
 

5
GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN PAZARTESİ YARIM ALTIN KAZANAN GELİN KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü yarım altın kazanan gelin Hatice oldu. İşte puan tablosu...

Hatice - 23

Tuğba - 19

Aysun - 14

Berna - 3
 

6
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği alan yarışmacı Aysun oldu. İşte haftalık puan tablosu...

Aysun - 79

Tuğba - 76

Hatice - 71

Fatoş - 61
 

7
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA ELENEN GELİN KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 13-17 Nisan haftasında son yarım altın kazanan gelini ise Tuğba olurken, yarışmaya veda eden isim Fatoş olarak açıklandı.

Tuğba - 25

Hatice - 15

Fatoş - 11

Aysun - 8

8
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yarım altın kim aldı? Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2026 puan tablosu!

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN İSİM FATOŞ KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'da yarışan ve 17 Nisan 2026 Cuma günü elenen Fatma Çelik, 32 yaşında bir sosyal medya fenomenidir. Mersinli olan fenomen, sosyal medyada köy hayatına yönelik dikkat çeken paylaşımlar yapmaktadır. Kayınvalidesi Suzan Hanım'la yarışmaya katılan Gelinim Mutfakta Fatoş, kendisinden 7 yaş küçük nişlanlısının tarlasında motor tamirciliği yaptığını söyleyerek, tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha önce evlenen ve 13 yaşında olan fenomen, Gelinim Mutfakta stüdyosunda kayınvalidesi Suzan Hanım2la yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmiştir. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.