Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kim aldı, kazanan kim? Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2026 puan tablosu!

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da Salı günü de rekabet hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci gününde tansiyonun giderek arttığı yarışmada, gelinler yine tezgah başına geçerek yarım altın için mücadele ettiler. Özellikle yarışmaya dün katılan fenomen Cemile, stüdyoda dengeleri değiştirirken, 12 Mayıs Salı günü, milyonlar yine Kanal D ekranlarına kilitlendi. Peki Gelinim Mutfakta bugün 1. kim oldu, yarım altın hangi geline gitti? İşte Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Salı günü altın kazanan gelin ve puan tablosu...
Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Aysun, Hatice, Tuğba ve Cemile, günün verilen yemeğini en lezzetli şekilde yapmak için tezgah başına geçerken, kayınvalideler de kendi gelinlerinin tabaklarını bulmak için tezgah başında tabakları didik didik etti. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan gelin kim oldu, 1. kim? Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2026 Salı günü yarım altın kazanan gelin açıklandı mı? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTIN KİM ALDI, KAZANAN KİM?
Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yarım altın dağıtmaya devam ediyor. Verilen yemeği en lezzetli yapan yarışmacı, hem gün sonu yarım altın kazanıyor hem de Cuma günü yarışmada kalmayı garantilemiş oluyor. Bununla beraber haftalık performansı belirleyen günün verilen puanları, bir geline Cuma günü yapılan finalde 15 altın bilezik kazandırıyor.
Peki 12 Mayıs 2026 Salı günü yarım altın kazanan isim kim oldu? Gelinim Mutfakta'da günün kazanan ismi henüz netleşmedi. Yarım altın alan yarışmacı açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS 2026 PUAN TABLOSU!
Gelinim Mutfakta'da son tadım henüz yapılmadı. Tüm puanlar netleştiği zaman puan tablosu ve 12 Mayıs 2026 günün kazanan ismi haberimize eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 11 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın dünkü bölümünde, yeni haftanın ilk yarım altınını kazanan gelin Aysun oldu. İşte puan tablosu...
Aysun - 19
Tuğba - 18
Hatice - 13
Cemile - 11
GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KAZANAN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma yapılan finalde 15 altın bilezik Hatice olurken, elenen isim de Beyza olarak açıklandı. İşte 8 Mayıs 2026 Cuma haftalık puan tablosu...
Hatice - 73
Aysun - 68
Tuğba - 65
Beyza - 63
GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma büyük final gününde haftanın son yarım altınını kazanan gelin yine Hatice oldu. İşte 8 Mayıs 2026 puan tablosu...
Hatice - 22
Tuğba - 16
Aysun - 10
Beyza - 10
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?
Aslı Hünel'in eğlenceli sunumuyla yayınladığı her bölümüyle gündem olan Gelinim Mutfakta haftanın 5 günü yayında oluyor. Pazartesi'den Cuma gününe kadar her gün yarım altın veren yarışma programı, Cuma günü de tam 15 altın bilezik sunuyor. Bununla beraber haftalık performansı en yüksek olan kayınvalide de bir ajda bilezik kazanıyor. Haft içi her gün 14:00'te başlayan yarışma programı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.