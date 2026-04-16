Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kim aldı, kazanan kim? Gelinim Mutfakta 16 Nisan 2026 puan tablosu!

Gelinim Mutfakta'da finale bir gün kala sinirler iyice gerildi. Yarım altın almak isteyen gelinler tezgah başında rekabetin dozunu iyice artırmış durumda. İzleyicinin de tadım yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altın hangi geline gidecek merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kime gitti, kazanan kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Nisan puan tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Kanal D ekranlarında milyonları ekrana bağlayan Gelinim Mutfakta'da final gününe ramak kala mutfakta sinirler de gerildi. Hem 15 altın bilezik almak isteyen hem de Cuma günü elenmek istemeyen gelinler, puanlarını yükseltmek için tezgah başında ter döküyor. Tuğba, Hatice, Aysun ve Fatoş'un yarıştığı Gelinim Mutfakta Sultanlar, 16 Nisan 2026 Perşembe günü kendilerine verilen tatlıyı en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Gün sonunda yarım altın kazandıran Gelinim Mutfakta'da hangi gelinin birinci olduğu da oldukça araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta 16 Nisan 2026 yarım altın kim aldı? İşte gün sonu puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTIN KİM ALDI, KAZANAN KİM?
Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da bugün yine stüdyoda ortalık karıştı. Yeni gelinlerin de dahil olmasıyla şampiyonlar ligine dönen Gelinim Mutfakta, her gün yarım altın vermeye devam ediyor. Kayınvalidelerin de kazandığı yarışma programında 16 Nisan Perşembe günü 4. yarım altın kazanan gelin de arama motorlarında gün boyu araştırılıyor.
Peki Gelinim Mutfakta bugün yarım altın alan gelin kim oldu? Tuğba, Hatice, Aysun ve Fatoş arasında kim kazandı? Henüz son tadım yapılmadığı için Gelinim Mutfakta kazanan ismi netleşmedi. İlerleyen saatlerde yarım altın kazanan gelini haberimizde bulabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN 2026 PUAN DURUMU!
Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da tüm hafta alınan yüksek puanlar yarışmacıların da kaderini belirliyor. Haftalık poerformansı en yüksek olan gelin hem elenmekten kurtuluyor hem de 15 altın bileziği Cuma günü koluna takıyor. Tüm hafta kritik öneme sahip puan tablosu 16 Nisan Perşembe günü henüz netleşmedi. Tüm puanlamalar yapıldığı zaman haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın dünkü bölümünde yarım altın kazanan gelin Aysun oldu. İşte puan tablosu...
Aysun - 21 puan
Tuğba - 18 puan
Fatoş - 7 puan
Hatice - 9 puan
GELİNİM MUTFAKTA 14 NİSAN 2026 SALI YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın Salı gününde ise yarım altın alan gelin Hatice oldu. İşte puan tablosu...
Hatice - 20
Aysun - 16
Tuğba - 14
Fatoş - 10
GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın ilk yarım altını alan yarışmacısı Fatoş oldu. İşte puan tablosu...
Fatoş - 22
Aysun - 16
Tuğba - 10
Hatice - 6
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 10 Nisan 2026 Cuma günü Alime elenirken, 10 altın bileziği koluna takan isim Tuğba olarak açıklandı.
Tuğba - 88
Cansu - 70
Fatoş - 54
Alime - 46