Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Nisan 2026 günün kazanan ismi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında altın dağıtmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yarım altın dağıtan yarışma programı, yenilenen formatıyla Cuma günü de tam 15 altın bilezik birden veriyor. Halkın jüri olarak da katılabildiği Gelinim Mutfakta'da 28 Nisan Salı günü hangi gelinin yarım altın kazandığı ise merak konusu. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, yarım altın kim aldı? İşte 28 Nisan 2026 Salı puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta dün yayınlanan yeni bölümle birlikte heyecanı da ikiye katladı. Haftanın ilk günü, yeni yarışmacılarını stüdyoda ağırlayan Gelinim Mutfakta'da rekabet dozunu artırdı. Tuğba, Hatice, Aysun ve son olarak yarışmaya dahil olan Maysa, hem gün sonu yarım altın almak hem de Cuma günü 15 altın bilezik kazanmak için, tezgah başında ter döktü. Peki Gelinim Mutfakta'nın bugün kazanan ismi kim oldu? Yarım altın alan gelin açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta'da şu an puanlar netleşmedi. Günün kazanan ismi açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 28 NİSAN 2026 GÜNÜN KAZANAN İSMİ!
Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 28 Nisan Salı günün kazanan ismi henüz açıklanmadı. En yüksek puanı alan yarışmacı açıklandığı zaman günün puan tablosu da netleşecek. İlerleyen saatlerde haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 27 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü yarım altını yakasına takan gelin Tuğba oldu. İşte 27 Nisan Pazartesi puan tablosu...
Tuğba - 15
Aysun - 13
Hatice - 13
Maysa - 12
GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN 2026 CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma haftalık performansı en yüksek gelin Hatice oldu ve 15 altın bilezik koluna taktı. İşte puan tablosu...
Hatice - 81
Aysun - 73
Tuğba - 72
Berna - 44
GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ, YARIM ALTIN ALAN KİM?
Gelinim Mutfakta'da 24 Nisan Cuma günü yarım altın kazanan gelin Aysun olurken, Berna ve kayınvalidesi Ayşe yarışmadan elendi.
Aysun - 19
Hatice - 12
Tuğba - 9
Berna - 5
GELİNİM MUTFAKTA KANAL D EKRANLARINDA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün 16:00'da yayınlanan Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin yarım altın kazanıyor.
Cuma günü yapılan büyük finalle birlikte bir kişi tam 15 altın bilezik kazanırken, bir gelin de yarışmaya veda ediyor. Gelinlerin tezgah başında, kayınvalidelerin de tadım masasında ter döktüğü yarışmanın yeni formatında, ekran başındaki izleyicide yarışmada tadım yaparak, çeyrek altın kazanabiliyor.