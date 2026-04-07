Gelinim Mutfakta çeyrek altın bugün kim aldı? 7 Nisan 2026 Gelinim Mutfakta birinci kim?

Gelinim Mutfakta'da haftanın 2. gününde rekabet yine tüm hızıyla devam ediyor. Tüm hafta çeyrek altını bir gelinle kavuşturan Gelinim Mutfakta'da Cuma günü yapılan haftalık performans oylamasıyla 10 altın bilezik de sahibini buluyor. Peki Gelinim Mutfakta'da 7 Nisan 2026 Salı günü çeyrek altın kazanan gelin netleşti mi, puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinler çeyrek altın kazanabilmek için bugün de tezgah başına geçti. Stüdyoda yaşanan tartışmalar ekranlara damga vurmaya devam ederken günün sonunda çeyrek altın kime gitti merak ediliyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da 7 Nisan Salı günü çeyrek altın kim aldı? Gelinim Mutfakta'da puanlar yapıldı mı, kim kazandı? İşte Kanal D'nin yoğun ilgi gören yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın kazanan isim ve tüm detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTIN BUGÜN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da heyecan Salı günü de kaldığı yerden deva ediyor. Tuğba ve kayınvalidesi Süheyla Hanım arasında ipler kopma noktasına gelirken, gelinlerden Alime ve Fatoş'ta resmen birbirine girdi. Tansiyonun hiç eksik olmadığı yarışmada çeyrek altın kazanabilmek için gelinler mücadelesine ise devam ediyor. Hem Aslı Hünel'in hem de kayınvalidelerin yaptığı puanlar ise gün sonunda altın kazandırıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın kazanan kim oldu?
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın kazanan isim Fatoş oldu. Gelin Fatoş, Cansu'yu bir puan farkla yenerek çeyrek altını yakasına taktı.
7 NİSAN 2026 GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM?
Kanal D'nin yoğun ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler günün yemeğini en lezzetli şekilde yapmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Yarışma boyunca 'Gelinim mutfakta çeyrek altın kim kazandı?' sorusu cevap ararken, gözler son tadımı yapacak kayınvalideye çevrildi.
Ancak Gelinim Mutfakta'da son tadım yapıldı ve puan tablosu da netleşti. İşte Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2026 Salı günü puan tablosu...
Fatoş - 18
Cansu - 17
Tuğba - 15
Alime - 7
GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü çeyrek altın yakasına takan gelin Tuğba oldu.
Tuğba - 25
Cansu - 12
Alime - 10
Fatoş - 10
GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 3 Nisan 2026 Cuma günü 10 altın bileziği koluna takan isim Cansu oldu. İşte puan tablosu...
Cansu - 77
Tuğba - 76
Alime - 67
Fatoş - 59
GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN 2026 CUMA ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 3 Nisan 2026 Cuma günü çeyrek altın yakasına takan gelin Tuğba oldu. Tuğba 21 puanla gün sonunda zirvede olurken, Cansu 20 puanla 2. sırada yer aldı.
GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN 2026 CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da her Cuma eleme heyecanı ekran başındakileri koltuklara çiviliyor. 3 Nisan 2026 Cuma günü Alime ve Fatoş eleme potasında ye aldı. Ancak 3 Nisan Cuma günü yarışmada eleme yapılmadı. Şimdi gözler 10 Nisan Cuma günü yapılacak elemeye çevrildi.