Gelinim Mutfakta çeyrek altın kim aldı? Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2026 Çarşamba kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bilezik için haftanın ortasına gelirken, günün çeyrek altın alan gelini de merak ediliyor. Tüm hafta en lezzetli yemeği yapan yarışmacı gün sonunda çeyrek altın kazanıyor. Peki 8 Nisan Çarşamba çeyrek altın kazanan kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu açıklandı mı, kazanan kim? İşte detaylar...
 

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün tezgah başına geçen gelinler, verilen yemeği en iyi şekilde yaparak, yüksek puan almanın peşine düştüler. Gün sonunda çeyreği yakasına takmak isteyen Tuğba, Cansu, Alime ve Fatoş, tüm gün kıyasıya mücadele etti. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelin çeyrek altın aldı, kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan tablosu oluştu mu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2026 Çarşamba günü çeyrek altın kazanan gelin...
 

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Aslı Hünel'in başarılı sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Altın dağıtan yarışma programı milyonları ekran başına kilitlerken, günün sonunda hangi gelin en yüksek puanı alarak çeyreği yakasına taktı merak ediliyor. Peki 8 Nisan Çarşamba hangi gelin çeyrek altın kazandı?

Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kazanan gelin Tuğba oldu. Ispanaklı Ütü Böreğini en lezzetli şekilde yapan Tuğba, çeyrek altını yakasına taktı.
 

GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA KİM KAZANDI?

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da şu sıralar büyük değişikliğe gidiliyor. İzleyiciyi heyecanlandıran yeni formatta, Gelinim Mutfakta izleyicisi de sadece tadım yaparak, çeyrek altın kazanabilecek. Bununla beraber altın miktarını da yükselten Gelinim Mutfakta, yepyeni formatıyla yakında Kanal D ekranlarında olmaya devam edecek.

Peki 8 Nisan Çarşamba gün birincisi açıklandı mı? Gelinim Mutfakta'da son tadım yapıldı ve puan tablosu netleşti. İşte Gelinim Mutfakta 8 Nisan Çarşamba günü oluşan puan tablosu...

Tuğba - 23

Cansu - 12

Alime - 9

Fatoş - 8
 

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN 2026 SALI ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dün yayınlanan bölümde çeyrek altın alan gelin Fatoş oldu.

Fatoş - 18

Cansu - 17

Tuğba - 15

Alime - 7
 

GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da Pazartesi günü çeyrek altın alan gelin Tuğba oldu.

Tuğba - 25

Cansu - 12

Alime - 10

Fatoş - 10
 

GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bilezik alan yarışmacı Cansu oldu. İşte 3 Nisan Cuma haftalık puan tablosu...

Cansu - 77

Tuğba - 76

Alime - 67

Fatoş - 59
 

GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN 2026 CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 3 Nisan Cuma günü eleme potasında 2 isim bulundu. Alime ve Fatoş için nihai karar ise sunucu Aslı Hünel'den çıktı. Gelinim Mutfakta'da geçen hafta eleme yapılmamasına karar verildi.

