Gelinim Mutfakta kim elendi, 15 altın bilezik alan kim oldu? Gelinim Mutfakta 8 Mayıs 2026 kazanan gelin!

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bir final gününe daha gelindi. Tüm hafta gün sonu yarım altın kazanmak için uğraşan gelinler, bugün tam 15 altın bileziğin de sahibi olacak. Bir gelin de Gelinim Mutfakta'ya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta 15 altın bilezik alan açıklandı mı, günün kazanan ismi kim? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan ve rekabet doruk noktasına ulaştı. Tüm hafta Cuma gününe hazırlanan gelinler sayı hanesine yüksek puanı yazdırmak için büyük mücadele verdi. Dün yarışmada kayınvalideler yemek yapıp, yarım altın için yarışırken, gelinlerde tadım masasına gelerek, kayınvalidelerinin taklidini yaptı. Milyonları ekran başına kilitleyen Gelinim Mutfakta'da her geçen gün rekabet dozunu artırırken, Cuma finalinde 15 altın almak ve yarışmaya devam etmek için gelinler tezgah başında tüm kozlarını kullanıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 15 altın bilezik alan yarışmacı kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta'da haftalık puan tablosu ve günün yarım altın kazanan ismi...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK ALAN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yarım altın, Cuma günü finalinde de bir geline tam 15 altın bilezik dağıtmaya devam ediyor. Cuma günü haftalık performansı en düşük olan gelin ise yarışmadan eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta 8 Mayıs 2026 Cuma elenen ve 15 altın kazanan isim belli mi?
Gelinim Mutfakta'da henüz tüm puanlar belli değil. Altınları kazanan ve elenen isim açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS 2026 KAZANAN GELİN!
Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da Cuma günü günlük performansı en yüksek olan gelin ise yarım altını yakasına takıyor. Son tadım yapıldıktan sonra Gelinim Mutfakta yarım altın kazanan gelin de netleşmiş olacak. İlerleyen saatlerde gün sonu puan tablosu haberimize eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 7 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da dün kayınvalideler yarıştı ve yarım altın kazanan isim Nurten Hanım oldu. İşte puan tablosu...
Nurten - 18
Azize - 12
Nuray - 12
Hüsniye - 9
GELİNİM MUTFAKTA 6 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da 6 Mayıs 2026 yarım altın alan gelin Beyza oldu. İşte puan tablosu...
Beyza - 16
Aysun - 14
Tuğba - 12
Hatice - 11
GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 5 Mayıs 2026 yarım altın kazanan gelin Tuğba oldu. İşte puan tablosu...
Tuğba - 20
Hatice - 16
Aysun - 15
Beyza - 12
GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü Hatice yarım altını yakasına taktı. İşte puan tablosu...
Hatice - 15
Beyza - 13
Aysun - 11
Tuğba - 5
GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?
Gelinim Mutfakta'da 1 Mayıs Cuma finalinde Tuğba 15 altın bilezik sahibi oldu. Yarışmadan elenen isim Maysa olarak açıklandı.
Tuğba - 74
Aysun - 73
Hatice - 71
Maysa - 66