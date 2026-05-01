Gelinim Mutfakta kim elendi, 15 altın bilezik kim aldı? 1 Mayıs 2026 Gelinim Mutfakta kazanan kim?

Gelinim Mutfakta'da büyük final Cuma günü geldi çattı. Tüm hafta puanlarını yüksek tutmaya çalışan gelinler için heyecan dorukta. Bugün bir gelin elenme tehlikesiyle karşı karşıyayken, 1 gelin tam 15 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta'da 1 Mayıs 2026 Cuma kim elendi, kazanan kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 15 altın bilezik alan gelin ve tüm detaylar...
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yarım altın dağıtmaya devam eden yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar 15 altın bilezik kazanmak için tezgah başında mücadelesini sürdürecek. Haftanın finali milyonları ekran başına kilitlerken, arama motorlarında da gün boyu 'Gelinim Mutfakta kim elendi, kazanan kim oldu?', 'Gelinim Mutfakta 15 altın bilezik kime gitti?' soruları yoğun şekilde araştırıldı. Peki Gelinim Mutfakta 1 Mayıs kim elendi, kazanan kim oldu? 15 altın bilezik hangi gelin aldı? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta Sultanlar konseptiyle devam eden yarışma programında son düzlüğe girildi. Altınları kapmak için ve yarışmada devam edebilmek için rekabet zirvede yaşanırken, kayınvalidelerin cesurca verdiği puanlar tüm dengeleri her an altüst edebilir. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün elenen yarışmacı kim oldu, 15 altın bilezik kazanan kim?
Gelinim Mutfakta'da tüm puanlar yapıldı. 15 altın bilezik sahibi Tuğba olurken yarışmaya Maysa veda etti.
1 MAYIS 2026 GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN KİM?
Mayıs ayının ilk günü Gelinim Mutfakta'da büyük final heyecanı yaşanıyor. Haftalık performans tablosu bir geline veda ettirirken, 1 gelin 15 altın bilezik kazanıyor. Gün sonu en yüksek puanı alan gelin ise yarım altın alıyor.
Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan gelin Maysa oldu ve yarım altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 30 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 30 Nisan Perşembe yarım altın kazanan gelin Tuğba oldu. İşte puan tablosu...
Tuğba - 17
Aysun - 14
Maysa - 13
Hatice - 13
GELİNİM MUTFAKTA 29 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 29 Nisan Çarşamba günü yarım altın kazanan Hatice oldu. İşte puan tablosu...
Hatice - 22
Aysun - 15
Tuğba - 14
Maysa - 8
GELİNİM MUTFAKTA 28 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 28 Nisan Salı günü yarım altın kazanan gelin Maysa oldu. İşte puan tablosu...
Maysa - 17
Aysun - 16
Tuğba - 13
Hatice - 8
GELİNİM MUTFAKTA 27 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 27 Nisan Pazartesi yarım altın kazanan gelin Tuğba oldu. İşte puan tablosu...
Tuğba - 15
Aysun - 13
Hatice - 13
Maysa - 12
GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN 2026 CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta geçen Cuma 15 altın bilezik Hatice'nin oldu. Bununla beraber Berna haftalık performansta en düşük puanı alarak yarışmadan ayrıldı.
Hatice - 81
Aysun - 73
Tuğba - 72
Berna - 44