Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel'den itiraf: Reklam arasında düşük yaptım

21 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:59

Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Şimdiki Aklım Olsaydı" programının bu haftaki konuğu sunucu Ezgi Sertel, itirafta bulundu. Bütün Anadolu'yu gezerek izleyicilere anlatan Sertel, iki düşük yaptığını açıkladı.

EZGİ SERTEL'DEN PEŞ PEŞE İTİRAFLAR

Arka Sokaklar dizisinde Hakan rolüyle yer alan Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel, 2020 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Sertel katıldığı programda çocuklarını dünyaya getirmeden önce iki kez düşük yaptığını açıkladı.

Ezgi Sertel iki defa sebebi belli olmayan şekilde düşük yaptığını söyleyerek, "İkincisi reklam arasında, acayip bir şoktu. O acıyı tarif edemiyorum." dedi.

Armağan Çağlayan'ın 'Yayına çıktın mı?' sorusuna ise Sertel 'Yayına çıktım sonra veda ettim kapattım. Canlı yayındı bir de oturdum ama programı kapatmam lazımdı. Bir sıkıntı olduğunu herkes anladı ama ne olduğu anlayamadılar. Sonra herkesin stüdyodan çıkmasını istedim ve oradan doğru hastaneye gittim. Kürtaj oldum temizlendi filan. O korku, o kaygı, o üzüntü cabası zaten.' diye cevap verdi.

Yaşadığı olaydan 2-3 gün sonra işe döndüğünü söyleyen Ezgi Sertel "Evde kalmak bana iyi gelmedi. hemen işime dönmek istedim' dedi.