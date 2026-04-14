Gelinim Mutfakta yarım altın bugün kim aldı? 14 Nisan 2026 Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Gelinim Mutfakta, artık hafta içi her gün yarım altın kazandırıyor. Rekabetin zirve yaptığı yarışmada tüm kurallar değişiyor. Yeni yarışmacıları da dahil olduğu Gelinim Mutfakta'da gün birincisi de merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta 14 Nisan 2026 Salı yarım altın kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ve tüm detaylar...
Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında tüm hızıyla sürüyor. Fenomen gelinlerin yeniden yarışmada boy gösterdiği Gelinim Mutfakta artık heyecanı ikiye katladı. Altın miktarını çoğaltan yarışmada, her gün bir gelin yarın altın kazanacakken, Cuma günü yapılan finalde bir kişi tam 15 altın bilezik birden kazanacak. Peki 14 Nisan 2026 Salı günü Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı mı? Gelinim Mutfakta yarım altın kazanan gelin kim oldu, puan tablosu oluştu mu? İşte Gelinim Mutfakta'ya dair merak edilen tüm detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA YARIM ALTIN BUGÜN KİM ALDI?
Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelinin en yüksek puan alarak yarım altını yakasına taktığı merak ediliyor. Gün boyu arama motorlarında 'Gelinim Mutfakta kim kazandı, yarım altın kim aldı?' soruları cevap aradı.
Tuğba, Fatoş, Aysun ve Hatice'nin yarıştığı Gelinim Mutfakta'da bugün rekabet bir an olsun düşmedi. Peki gün sonunda Gelinim Mutfakta'da yarım altın kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altın alan gelin Hatice oldu.
14 NİSAN 2026 GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün hamsikoli yanına çay yapıldı. Hatice en lezzetli yemeği yaparak gün birincisi seçildi. İşte Gelinim Mutfakta 14 Nisan 2026 Salı günü oluşan puan tablosu...
Hatice - 20
Aysun - 16
Tuğba - 14
Fatoş - 10
GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın 13 Nisan Pazartesi günü yarım altını ilk alan isim Fatoş oldu. İşte puan tablosu...
Fatoş - 22
Aysun - 16
Tuğba - 10
Hatice - 6
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 10 Nisan Cuma günü final heyecanı doruk noktasında yaşandı. Hem 10 altın bilezik dağıtılan hem de eleme yapılan Cuma gününde haftanın kazanan ismi ise Tuğba oldu ve 10 altın bileziği aldı. İşte Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosu...
Tuğba - 88
Cansu - 70
Fatoş - 54
Alime - 46
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da 10 Nisan Cuma günü beklenmeyen bir eleme yaşandı. Yarışmanın başarılı ismi Alime programa veda etti. 28 yaşında olan Alime, 4 ay boyunca Gelinim Mutfakta'da yarıştıktan sonra duygu dolu anlarla kayınvalidesi Tijen Hanım'la beraber programdan ayrıldı. Günün çeyrek altın kazanan ismi ise Fatoş oldu. İşte 10 Nisan 2026 Cuma gün sonu oluşan puan tablosu...
Fatoş - 18
Tuğba - 11
Cansu - 11
Alime - 9
GELİNİM MUTFAKTA KANAL D EKRANLARINDA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 14:00'ten 16:00'ya kadar devam ediyor. 13 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla her gün verilen çeyrek altın yerini yarım altına bırakırken, Cuma günü de 10 altın yerine artık gelinler 15 altın bilezik birden kazanacak. Yarışmaya fenomen gelinlerin de katılmasıyla heyecanı doruğa çıkaran yarışma programı Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.