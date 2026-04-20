Gelinim Mutfakta yarım altın bugün kim aldı, kazanan gelin kim? 20 Nisan 2026 gün birincisi ve puan tablosu!

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni haftası başladı. 20-24 Nisan haftasında dengelerin tamamen değiştiği Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide de stüdyoya adım attı. Tüm kartların yeniden dağıtıldığı fenomen yarışmada gün sonu hangi gelinin yarım altın kazandığı ise merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2026 Pazartesi kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün yarım altın alan gelin açıklandı mı? İşte Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da puan tablosu...
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında yeni haftasında da tüm hızıyla sürüyor. Bu hafta eski yarışmacılardan Fatoş'un yerine gelen gelin ve kayınvalide, daha ilk günden stüdyoda tansiyonu yükseltirken, tezgah başında sürdürülen rekabet bir an olsun eksik olmadı. Tuğba, Aysun, Hatice ve yarışmaya bugün itibarıyla katılan Berna, gün sonunda yarım altın kazanmak için tezgah başında ter döktü. Peki Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim, puan tablosu açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta 20 Nisan Pazartesi günü haftanın ilk günü yarım altın alan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA YARIM ALTIN BUGÜN KİM ALDI, KAZANAN GELİN KİM?
Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 20 Nisan Pazartesi günü yine olaylı başladı. Yarışmaya yeni katılan Berna ve kayınvalidesi Ayşe Hanım, izleyiciden büyük ilgi görürken, gelinler arasında rekabetin dozu da zirve yaptı. Her gün yarım altın dağıtan ve Cuma günü 15 altın bilezik birden veren Gelinim Mutfakta'da tüm kurallar yeniden yazıldı. Kayınvalidelerin yaptığı puanlamalar sonrası Gelinim Mutfakta'ya gelen seyirci ise verdiği puanlarla çeyrek altın kazanabiliyor.
Peki Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altın kazanan gelin kim oldu? Puanlar açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta 20 Nisan Pazartesi haftanın ilk yarım altın kazanan gelin Hatice oldu. En lezzetli lahmacunu yapan Hatice yarım altını yakasına takarak günü bitirdi.
20 NİSAN 2026 GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN TABLOSU!
20 Nisan 2026 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta ekranlarda yine fırtınalar estirmeye devam ediyor. İlk yarım altın kazanarak haftaya morali yüksek başlamak isteyen ve Cuma gününe kadar puanlarını yüksek tutmak isteyen gelinler, mücadelede bugün sınır tanımadı. Arama motorlarında sıklıkla 'Gelinim Mutfakta yarım altın kazanan kim?' sorusu araştırılırken, yapılan son tadımla beraber, puan tablosu ve gün birincisi de açıklandı. Gelinim Mutfakta kazanan isim Hatice olurken, 20 Nisan Pazartesi puan tablosu da şekillendi.
Hatice - 23
Tuğba - 19
Aysun - 14
Berna - 3
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği ilk alan yarışmacı Aysun oldu. Aysun rakibine sadece 3 puan farkla altınları koluna takmaya hak kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma yapılan finalde elenen isim Fatoş oldu. Yarışmaya katıldığı günden beri kayınvalidesi Suzan Hanım'la yaşadığı tartışmalarla programa damga vuran Fatoş 17 Nisan Cuma günü haftalık performansta sınıfta kalarak Gelinim Mutfakta'ya veda etti.
Aysun - 79
Tuğba - 76
Hatice - 71
Fatoş - 61
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA YARIM ALTIN KAZANAN GELİN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 13-17 Nisan haftasında son yarım altın kazanan gelini ise Tuğba oldu. Tuğba 25 puanla gün birincisi seçildi.
Tuğba - 25
Hatice - 15
Fatoş - 11
Aysun - 8
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN İSİM FATOŞ KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Fatoş Çelik 32 yaşındadır ve içerik üreticisidir. Aslen Mersinli olan Fatoş, kayınvalidesi Suzan Hanım'la programa katılmıştır. 25 yaşında olan nişanlısı ile arasına giren Suzan Hanım'la olan tartışmalar, Gelinim Mutfakta stüdyosunda her bölüm gündeme gelmiştir. Altın bilezik kazanamadan yarışmadan ayrılan Fatoş Çelik'in vedası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır.