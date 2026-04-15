Gelinim Mutfakta yarım altın bugün kim aldı, kazanan kim? Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2026 puan durumu!

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında gelindi. Final gününe az kala gelinler hem puanlarını yükseltmeye çalışıyor hem de gün sonu yarım altın almak için rekabeti bir an olsun elden bırakmıyor. Peki Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2026 Çarşamba günü kazanan kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün yarım altın kim aldı, puan durumu açıklandı mı? İşte detaylar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 15 Nisan Çarşamba günü yine milyonları ekrana bağladı. Tiritli kite kebabının yapıldığı bu günde yarım altın kazanan gelin de merak ediliyor. Yarışmanın özellikle sonlarına doğru arama motorlarında 'Gelinim Mutfakta kim kazandı, yarım altın kim aldı?', 'Gelinim Mutfakta puan tablosu netleşti mi?' soruları hız kazandı. Peki Gelinim Mutfakta bugün yarım altın alan kim? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA YARIM ALTIN BUGÜN KİM ALDI, KAZANAN KİM?
Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta Sultanlar olarak devam eden yarışmada bugün gelinler Tiritli kite kebabını en lezzetli şekilde yapıp, yarım altın yakasına takabilmek için bir an olsun rekabeti elden bırakmadı. 15 Nisan Çarşamba günü ise yarım altın kazanan isim bu defa Aysun oldu. Kayınvalidesi Nurten Hanım'la yaşadıkları krizlerle gündemden düşmeyen Aysun, günün en leziz yemeğini yaparak gün birincisi olarak açıklandı.
GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN 2026 PUAN DURUMU!
Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan Aysun olurken, son tadımla beraber puan tablosu da şekillenmiş oldu. İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan tablosu...
Aysun - 21 puan
Tuğba - 18 puan
Fatoş - 7 puan
Hatice - 9 puan
GELİNİM MUTFAKTA 14 NİSAN 2026 SALI YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 14 Nisan Salı 2. yarım altını alan Hatice oldu. İşte puan tablosu...
Hatice - 20
Aysun - 16
Tuğba - 14
Fatoş - 10
GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 13 Nisan Pazartesi yarım altını ilk alan yarışmacı Fatoş oldu. İşte puan tablosu...
Fatoş - 22
Aysun - 16
Tuğba - 10
Hatice - 6
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN 2026 CUMA 10 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?
10 altın bileziğin son kez verildiği Gelinim Mutfakta'da 10 Nisan Cuma 10 altın bilezik kazanan isim Tuğba oldu. İşte geçen Cuma haftalık puan tablosu...
Tuğba - 88
Cansu - 70
Fatoş - 54
Alime - 46
GELİNİM MUTFAKTA 10 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da 10 Nisan Cuma eleme gününde Alime ve kayınvalidesi Tijen Hanım programa veda etti. Günün çeyrek altın kazanan ismi Fatoş olurken, puan tablosu da şu şekilde;
Fatoş - 18
Tuğba - 11
Cansu - 11
Alime - 9