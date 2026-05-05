Gelinim Mutfakta yarım altın kim aldı, birinci kim? Gelinim Mutfakta 5 Mayıs 2026 puan tablosu!

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü yarım altın kazanan isim merak ediliyor. Haftanın ilk gününü geride bırakan gelinler, 5 Mayıs Salı gününe de temposu yüksek başladı. Peki Gelinim Mutfakta yarım altın kim aldı, 1. kim oldu? İşte 5 Mayıs 2026 Salı günün kazanan ismi ve puan tablosu...
Kanal D'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Gelinim Mutfakta'da dengeler yeni haftanın start vermesiyle yeniden yazıldı. Yarışmaya dahil olan Beyza, dün iddialı bir giriş yaparak, gün sonu da performansıyla izleyiciden tam not almıştı. Gelinim Mutfakta'da haftanın 2. gününde de rekabeti elden bırakmayan gelinler tezgah başında kendilerine verilen yemeği en lezzetli şekilde yapmak için kolları sıvadı. Peki Gelinim Mutfakta'da birinci kim oldu, yarım altın alan açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta puan tablosu ve 5 Mayıs Salı kazanan gelin...
GELİNİM MUTFAKTA YARIM ALTIN KİM ALDI, BİRİNCİ KİM?
Aslı Hünel'in sunduğu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 2. yarım altın kazanmak için mutfakta ter döken gelinler, Cuma günü puan hanesine yüksek rakamlar yazdırmak için büyük çaba sarf etti.
Yarışma başladığı andan itibaren tüm gözler yarım altın kazanan geline çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı. Yarım altın kazanan yarışmacı açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta'da henüz puanlamalar netleşmedi. Yarım altın kazanan gelin açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS 2026 PUAN TABLOSU
Deneyimli sunucu Aslı Hünel'in izlenme rekorları kıran yarışması Gelinim Mutfakta'da son tadım henüz yapılmadı.
Son tadım yapıldıktan sonra puan tablosu da şekillenmiş olacak. Aslı Hünel, 5 Mayıs Salı günü kazanan ismi açıkladığı zaman haberimize eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü yarım altın kazanan gelin Hatice oldu. İşte 4 Mayıs 2026 Pazartesi puan tablosu...
Hatice - 15
Beyza - 13
Aysun - 11
Tuğba - 5
GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma finalinde Tuğba 15 altın bilezik sahibi olurken Maysa 66 puanla yarışmadan elendi.
Tuğba - 74
Aysun - 73
Hatice - 71
Maysa - 66
GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS 2026 CUMA YARIM ALTIN KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 1 Mayıs Cuma günü Maysa yarım altın kazanan isim oldu.
Maysa - 16
Tuğba - 15
Aysun- 15
Hatice - 15
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU ASLI HÜNEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 doğumludur. İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel, anne tarafından Arap, baba tarafından ise Selanik göçmenidir.
Ünlü sunucu Hünel, 2018 yılında iş adamı Savaş Fatih Yurtsever ile evlenmiştir. Ayrıca ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in de kardeşidir. Daha önce albüm ve single çalışmaları yapan Aslı Hünel, son yıllarda sunuculuk alanında kendini kanıtlamıştır.