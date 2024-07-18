Gelinim Mutfakta'da sürpriz değişim! Nursel Ergin ayrıldı, Aslı Hünel geldi

18 Temmuz 2024 17:19 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:22

Son olarak Gelin Evi programının sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel, 2 hafta önce yarışmadan ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel, son olarak Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu olduğunu duyurdu.

NURSEL ERGİN'İN YERİNE ASLI HÜNEL GELDİ

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda sunucu değişikliği yapılacak. Nursel Ergin'in sunumuyla 3 sezondur ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezon sunucusu Aslı Hünel oldu. Ünlü şarkıcı, Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu olduğunu paylaştığı bir fragmanla duyurdu.