Genç oyuncu günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Sözleri şoke etti: İşkenceden, kafesimden kaçtım

15 Kasım 2024 16:44 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:44

Gossip Girl, Suits ve Blue Bloods gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Chanel Maya Banks günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Açıklama yapan Chanel Maya Banks'ın ailesi hakkındaki sözleri hayranlarını şoke etti.

Kendisinden iki haftadır haber alınamayan oyuncu Chanel Maya, sessizliği bozdu. Annesinin ve üvey babasından kaçtığını belirten Maya, ailesi​ hakkında çok konuşulacak suçlamalarda bulundu. Genç oyuncu paylaşımına "Benim adım Chanel Banks… 36 yaşında Amerikalı bir hiç kimseyim... Hayatım boyunca istismarın acısına sessizce katlanmak zorunda kaldım" satırlarıyla ailesi hakkında iddialarda bulundu.

CHANEL MAYA BANKS GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI: KAFESİMDEN KAÇTIM

Hayatı boyunca taciz​ ve manipülasyona maruz kaldığını belirten Chanel Maya, yaşananlara dayanamayıp şehirden uzaklaştığını ve eşinin de bunu bildiğini belirtti. "Bu durumu kafesimden kaçmak için bir fırsat olarak gördüm" diyen Chanel Maya Banks "Polise iyi olduğumu sadece bu değil aynı zamanda artık özgür olduğumu da söyledim" diye yazdı.

Adalet isteyen genç oyuncu Chanel Maya Banks, ailesi ile 15 yıldır görüşmediğini belirterek, "Ailem onlarca yıldır benim ruhsal, fiziksel ve duygusal gardiyanım oldu. Onların onayı olmadan hayatımla ilgili kararlar almam bile engellendi. Yıllarca akıl sağlığımla ilgili gerçek olmayan iddialar yayıldı" dedi.