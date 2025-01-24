Genco Erkal'ın mezarlığının son görüntüsü tepki topladı

24 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:17

Usta sanatçı Genco Erkal, kanser sebebiyle 31 Temmuz 2024'te hayatını kaybetti. 87 yaşında aramızdan ayrılan Genco Erkal'ın mezarlığının son görüntüsü ise tepki çekti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Genco Erkal, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı​'nda toprağa verilen Genco Erkal'ın mezarının son halini görenler ise tepki gösterdi.

GENCO ERKAL'IN MEZARLIĞININ GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ TOPLADI

Genco Erkal, kan kanseri​ nedeniyle 31 Temmuz 2024 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini büyük üzüntüye boğan Genco Erkal, büyük bir kalabalıkla defnedildi. Genco Erkal'ı anma törenine; Dolunay Soysert, Ünlü oyuncular Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal, Halil Ergün, Mert Fırat gibi isimler de katıldı.

Genco Erkal'ın vefatından 6 ay sonra mezarının son hali ortaya çıktı. Genco Erkal'ın mezarının ilgisiz ve yağmurdan dolayı kaydığı görüldü. Genco Erkal'ın mezarlığını otların sardığı ve temizlendiği görüntüsü tepki çekti.